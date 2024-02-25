كلوب: هذه أكثر بطولة خاصة طوال مسيرتي التدريبية.. ولا أعرف كيف سنجد فريقا لمباراة الكأس

عبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته بفوز فريقه بكأس الرابطة الإنجليزية بعد التغلب على تشيلسي في النهائي.

وقال كلوب عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "هذه الكأس هي أكثر بطولة محببة لي طوال 20 سنة في مسيرتي التدريبية".

وأضاف "ما حدث كان جنونيا وما حدث غير ممكن، أكاديمية الفريق مليئة باللاعبين وأنا فخور جدا لأنني تمكنت من أن أكون جزءا من هذا الحدث الليلة".

وواصل "الشيء الأكثر جنونا هو أننا نستحق الفوز، كان لنا بعض الفرص وهم أيضا، وظهر أولادنا بشكل جيد وكان الأمر رائعا".

وأردف "كان هناك فريقان يتقاتلان بشدة لكن الحكم لم يكن على مستوى المباراة".

وعن الإصابات قال: "جرافينبيرخ خضع لأشعة ولا يعاني من أي كسر لكنه الأربطة تعرضت لشيء ما، أشعر بالسوء حقا".

وأكمل "ليس لدينا الآن فريق لمباراة يوم الأربعاء المقبل في كأس إنجلترا، ربما يمكن لبعض اللاعبين الذين شاركوا في النهائي اللعب مرة أخرى، وسيحصل الباقي على العلاج".

وأوضح "أنا أحب إنجلترا كثيرا لكن الجدول الزمني ليس مخصصا للفوز بالكثير من البطولات، سنرى الثمن الذي يتعين علينا دفعه، لكننا سنقاتل من أجل كل شيء ثم سنرى ماذا سيحدث".

وأتم تصريحاته "بطريقة ما ضد ساوثامبتون يوم الأربعاء سنجد فريقا يرتدي قميص ليفربول وخوض المباراة".

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