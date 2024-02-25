الكونفدرالية - الحسم في القاهرة.. الهلال الليبي يؤجل تأهل مودرن فيوتشر

انتصر الهلال الليبي على اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من الكونفدرالية.

الفوز أبقى على أمال الهلال الليبي في التأهل مع تأجيل الحسم خلال مواجهته لمودرن فيوتشر في الجولة الأخيرة.

وتأهل اتحاد العاصمة حامل اللقب في الجولة الماضية وفي رصيده 10 ألقاب.

وعاد مودرن فيوتشر بتعادل ثمين من ملعب سوبر سبورت الجنوب إفريقي ويحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

بينما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ويحتاج فيوتشر للفوز أو التعادل في الجولة الأخيرة أمام الهلال، بينما يأمل الهلال في حسم التأهل بالقاهرة حال حقق الفوز.

وسجل عامر التاورغي هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 14.

وأضاف المعتصم بالله الطيب الهدف الثاني بعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني.

وقلص أسامة شيتة الفارق في الدقيقة 63 من صناعة ليونيل أتيبا.

ويقود الهلال الليبي المدرب الصربي زوران مانولوفيتش الذي سبق له تدريب الاتحاد السكندري الموسم الماضي.