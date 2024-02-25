الصدارة بيضاء.. الزمالك ينتصر على أبو سليم في الكونفدرالية بثنائية منسي

الأحد، 25 فبراير 2024 - 20:03

كتب : FilGoal

ناصر منسي - سيد عبد الله

انتصر الزمالك على أبو سليم بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ الكونفدرالية، على ملعب "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

سجل ثنائية الزمالك سيف الجزيري، فيما قلص إيهاب القلس الفارق لأبو سليم.

ورفع الزمالك رصيده لـ 13 نقطة في صدارة المجموعة وحسمها لصالحه.

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فيما توقف رصيد أبو سليم عند 9 نقاط ويحتاج لانتظار نتيجة مباراة ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني لمعرفة موقفه من التأهل أو تتأجل للجولة الأخيرة.

التشكيل

عاد محمد عواد لحراسة مرمى الفريق بعدما حرس محمد صبحي المرمى ضد الإسماعيلي.

وبدأ عمر جابر كظهير أيسر في غياب أحمد فتوح، ومحمد عبد الشافي للإصابة، وانضمام إبراهيما نداي لقائمة الإصابات بعد مشاركته كظهير أيسر ضد الإسماعيلي.

وقاد ناصر منسي الهجوم، فيما عاد محمد أشرف "روقا" لوسط الملعب.

وشهد التشكيل تواجد كل الصفقات الجديدة المقيدة إفريقيا على دكة البدلاء.

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وصف المباراة

7 دقائق فقط كانت كافية لتكتب تقدم الأبيض بعد عرضية متقنة من عمر جابر أودعها ناصر منسي في الشباك.

ضغط الزمالك المبكر تواصل وفي الدقيقة 11 أرسل أحمد سيد "زيزو" عرضية قابلها مصطفى شلبي بتسديدة على الطائر علت العارضة.

وفي الدقيقة 25 مهد مصطفى شلبي بالرأس كرة لناصر منسي الذي سدد كرة لم تشكل خطورة بعد تدخل يوسف أوباما عليه بالخطأ.

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وفي الدقيقة 37 أرسل سيد عبد الله تمريرة أرضية سددها زيزو بكل قوة ارتدت من العارضة.

ومع أنفاس الشوط الأول الأخيرة وفي الدقيقة 45+3 تدخل لاعب أبو سليم بقوة على كاحل زيزو الذي خرج على نقالة ولم يستطع مواصلة اللقاء.

وفي بداية الشوط الثاني أشرك جوزيه جوميز، شيكابالا بدلا من زيزو.

وكما الشوط الأول هدد الزمالك مرمى أبو سليم بتصويبة من مصطفى شلبي أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 46.

ونفذت الركنية واستغل لاعبو الأبيض تخبط حارس ودفاع أصحاب الأرض وسجل ناصر منسي في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 64 أجرى جوميز 4 تغييرات دفعة واحدة منها 3 تشارك لأول مرة بقميص الزمالك قاريا.

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فشارك سيف الجزيري وترافيس موتيابا وأحمد حمدي وياسر حمد بدلا من ناصر منسي ويوسف أوباما ونبيل عماد وحمزة المثلوثي.

وفي الدقيقة 68 كاد شيكابالا أن يسجل هدفا بتصويبة صاروخية أبعدها محمد عياد حارس أبو سليم ببراعة لركنية.

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وقلص إيهاب القلس الفارق لأصحاب الأرض قبل ربع ساعة على نهاية الشوط الأول بتسديدة قوية ارتطمت بالعارضة العلوية ثم تخطت خط المرمى، عقب تشتيت خاطئ حسام عبد المجيد داخل منطقة الجزاء.

وكاد سيف الجزيري في الدقيقة 89 أن يسجل الهدف الثاني لكنه تباطأ وتدخل الحارس مشتتا الكرة من أمامه، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض.

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