الثامنة مع ليفربول والعاشرة عموما.. بطولة جديدة لمحمد صلاح في أوروبا

الأحد، 25 فبراير 2024 - 19:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد أرسنال

توج ليفربول بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بالفوز على تشيلسي في النهائي 1-0.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وحقق ليفربول اللقب للمرة العاشرة في تاريخه، ليعمق صدارته لترتيب أبطالها متفوقا على مانشستر سيتي (8) ومانشستر يونايتد (6).

وبينما غاب محمد صلاح عن المباراة النهائية بداعي الإصابة، إلا أنه توج باللقب مع فريقه.

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وهذه هي البطولة رقم 10 لمحمد صلاح في الاحتراف الأوروبي، والثامنة بقميص ليفربول.

وفاز صلاح بالدوري السويسري مع بازل مرتين في 2012-2013 و2013-2014.

أما مع ليفربول فتوج بالدوري الإنجليزي في 2019-2020، وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2022، وكأس الرابطة لأول مرة في 2022، والدرع الخيرية في العام ذاته.

على المستوى القاري فاز صلاح مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وجميع هذه الألقاب في 2019.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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