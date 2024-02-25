مؤتمر مدرب فيوتشر: سعيد بالنقطة في الكونفدرالية.. وننتظر حسم التأهل

أبدى تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر رضاه عن التعادل أمام سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق.

وقال تامر مصطفى خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "سعيد جدا بالنتيجة والأداء. واجهنا فريقا جيدا يمتلك عناصر مميزة".

وأضاف "واجهنا بعض الظروف الصعبة من سفر لمدة طويلة جداً فضلاً عن المناخ المختلف عن مصر".

وأوضح "في النهاية قدمنا مردودا وأداء جيدين، وأظهرنا شخصية مختلفة".

وتابع "سعيد بالنقطة التي حصلنا عليها في ظل تلك الظروف. لم نتأهل بعد، فهناك مباراة بين الهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري نتيجتها سوف تحسم التأهل".

وأكمل مصطفى "القادم بالتأكيد سيكون أصعب في حالة التأهل وسيكون له استعداد مختلف".

وبسؤاله عن المواجهة الأولى مع نفس الفريق قال: "لا أستطيع المقارنة بين المواجهتين لأني لم أكن مع الفريق في ذلك الوقت".

وتعادل مودرن فيوتشر مع مضيفه سوبر سبورت الجنوب إفريقي في الجولة الخامسة لمجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتقدم علي زعزع في الدقيقة 31، وتعادل تيندامودزيمو ماتودزي.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائري برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الهلال بنغازي الليبي رابعا برصيد 3 نقاط، ونتيجة الفريقين ستحدد حسم تأهل فيوتشر.

بينما يحتل سوبر سبورت المركز الثالث مؤقتا برصيد 4 نقاط.

ويحل الهلال ضيفا على مودرن فيوتشر في الجولة الأخيرة.