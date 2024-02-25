خطوة متبقية.. التعادل يؤجل تأهل مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت بالكونفدرالية

يفصل مودرن فيوتشر خطوة واحدة عن التأهل إلى ربع نهائي منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وأنهى مودرن فيوتشر بتلك النتيجة أمال الفريق الجنوب إفريقي في التأهل.

ورفع مودرن فيوتشر رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني خلف اتحاد العاصمة الجزائري المتصدر بـ 10 نقاط قبل مواجهته ضد هلال بنغازي الليبي في ختام الجولة الخامسة.

ويحتاج مودرن فيوتشر لتعثر هلال بنغازي صاحب الـ 3 نقاط بالتعادل أو الخسارة أمام اتحاد العاصمة ليحسم الفريق المصري بطاقة التأهل.

وافتتح مودرن فيوتشر التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق علي زعزع.

بينما تعادل سوبر سبورت عن طريق تيندا ماتودزي في الدقيقة 69.

وتألق محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى مودرن فيوتشر بالتصدي لأكثر من كرة طوال اللقاء.

ومنع جنش سوبر سبورت من التقدم مبكرا في الدقيقة السابعة بعد تصدي رائع.

وواصل جنش تألقه بعد تقدم فريق مودرن فيوتشر بتصدي جديد في الدقيقة 34.

ويلعب مودرن فيوتشر مباراته المقبلة في ختام دور المجموعات يوم الأحد المقبل أمام هلال بنغازي الليبي.