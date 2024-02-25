تشكيل الزمالك – لا صفقات جديدة تبدأ ضد أبو سليم.. وعودة عواد

عاد محمد عواد لحراسة مرمى الزمالك ضد أبو سليم الليبي، فيما يبدأ عمر جابر كظهير أيسر.

أعلن جوزيه جوميز المدرب البرتغالي، تشكيل الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك شهد عودة محمد عواد لحراسة مرمى الفريق بعدما حرس محمد صبحي المرمى ضد الإسماعيلي.

من جهة أخرى، يبدأ عمر جابر كظهير أيسر في غياب أحمد فتوح، ومحمد عبد الشافي للإصابة، وانضمام إبراهيما نداي لقائمة الإصابات بعد مشاركته كظهير أيسر ضد الإسماعيلي.

ويقود ناصر منسي الهجوم، فيما يعود محمد أشرف "روقا" لوسط الملعب.

وشهد التشكيل تواجد كل الصفقات الجديدة المقيدة إفريقيا على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: سيد عبد الله – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا".

أمامهما: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – مصطفى شلبي.

الهجوم: ناصر منسي.

من جهة أخرى، يتواجد سيف الجزيري، وياسر حمد، وأحمد حمدي على دكة بدلاء الزمالك.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: ياسر حمد.

الوسط: محمد شحاتة – ترافيس موتيابا – أحمد حمدي - مهاب ياسر – محمود شيكابالا.

الهجوم: سامسون أكينيولا – سيف الجزيري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة الثانية من الكونفدرالية برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات، فيما يأتي أبو سليم ثانيا برصيد 9 نقاط.