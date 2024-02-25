تشكيل تشيلسي - بيتروفيتش أساسي أمام ليفربول.. وستيرلنج وجاكسون في الهجوم

يحرس دوردي بيتروفيتش مرمى تشيلسي أمام ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويقود رحيم ستيرلنج ونيكولاس جاكسون هجوم تشيلسي أمام ليفربول.

ويجلس روبرت سانشيز وميخايلو مودريك وكريستوفر نكونكو على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حارس: دوردي بيتروفيتش.

الدفاع: مايو جوستو – أكسيل ديساسي – ليفي كولويل – بن شيلويل.

الوسط: مويزيس كاسييدو – إنزو فيرنانديز.

أمامهما: كول بالمر – كونور كالاجير – رحيم ستيرلنج.

الهجوم: نيكولاس جاكسون.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: روبرت سانشيز.

الدفاع: ماركوس بيتينيللي – تريفو شالوباه – ألفي جليشريست.

الوسط: بيلي جي – ميخايلو مودريك – جيمي تاورينيين.

الهجوم: كريستوفر نكونكو – نوني مادويكي.

وحقق مانشستر يونايتد لقب النسخة الماضية من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويتربع ليفربول على رأس المتوجين باللقب برصيد تسعة ألقاب آخرهم عام 2022.

بينما تشيلسي لم يحقق اللقب منذ موسم 2014 - 2015 وفي رصيده خمسة ألقاب.