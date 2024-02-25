سكرتير كاف: لم نستقر على موعد أمم إفريقيا 2025

الأحد، 25 فبراير 2024 - 15:16

كتب : FilGoal

افتتاح أمم إفريقيا لكرة اليد

أوضح فيرون موسينجو أومبا سكرتير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن كاف لم يستقر على موعد إقامة بطولة أمم إفريقيا 2025 كما ذكرت بعض التقارير.

قبل أيام، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" استقر بشكل مبدئي على موعد إقامة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، في يوليو وأغسطس 2025.

وقال موسينجو أومبا في تصريحات نشرها موقع سيني جو: "كما تعلمون، سيكون عام 2025 هو عام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقا".

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وأضاف "نحن بحاجة إلى معرفة الموعد الدقيق للنهائي. دون أن ننسى أنه بعد هذه المنافسة، سيحتاج اللاعبون إلى الراحة، المناقشات لا تزال مستمرة".

وواصل "إذا ظهر أمامكم موعد بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، فاعلموا أنه ليس رسميا. حتى كاف لا يعرف حتى الآن متى ستقام المسابقة".

وأتم "كل ما نعرفه هو أن كأس أمم إفريقيا 2025 ستقام في المغرب عام 2025. والمناقشات جارية مع المغرب وفيفا، ورابطة الأندية الأوروبية أيضا".

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية في تقريرها أن البطولة ستقام خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، بعد مشاورات بين كاف، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووضع كاف موعدا مقترحا لإقامة البطولة بين 20 يوليو إلى 16 أو 17 أغسطس.

وكان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، صرح على هامش كأس الأمم التي أقيمت في كوت ديفوار قبل أيام، أنه يتم مناقشة كافة الحلول للوصول لاتفاق حول موعد البطولة المقبلة في المغرب.

وتقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بشكله الجديد بمشاركة 32 فريقا، في يونيو 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت المغرب فازت بحق استضافة البطولة سبتمبر 2023، بعد انسحاب ملفي الجزائر، والملف المشترك بين نيجيريا وبنين.

وأقيمت النسخة الأخيرة بكوت ديفوار.

وانتهت بفوز أصحاب الأرض باللقب بعد سيناريو مثير.

المغرب أمم إفريقيا 2025 كاف
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