انتهت الكونفدرالية - سوبر سبورت (1)-(1) مودرن فيوتشر.. التأهل يقترب
الأحد، 25 فبراير 2024 - 14:55
كتب : FilGoal
يحل مودرن فيوتشر ضيفا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.
ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما الفريق الجنوب إفريقي في المركز الثالث بـ 3 نقاط.
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نهاية المباراة
ق70 هدف التعادل لسوبر سبورت
ق50 جنش يتصدى لرأسية
ق 34: جنش يواصل التألق
ق 31: جووووول علي زعزع بعد تمريرة من احمد عاطف له داخل منطقة الجزاء وليسدد زعزع الكرة في الشباك بسهولة
ق7 جنش يتألق
انطلاق المباراة
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