انتهت الكونفدرالية - سوبر سبورت (1)-(1) مودرن فيوتشر.. التأهل يقترب

يحل مودرن فيوتشر ضيفا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما الفريق الجنوب إفريقي في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

--------------------------------------

نهاية المباراة

ق70 هدف التعادل لسوبر سبورت

ق50 جنش يتصدى لرأسية

ق 34: جنش يواصل التألق

ق 31: جووووول علي زعزع بعد تمريرة من احمد عاطف له داخل منطقة الجزاء وليسدد زعزع الكرة في الشباك بسهولة

ق7 جنش يتألق

انطلاق المباراة