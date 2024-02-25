انتهت الكونفدرالية - سوبر سبورت (1)-(1) مودرن فيوتشر.. التأهل يقترب

الأحد، 25 فبراير 2024 - 14:55

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر

يحل مودرن فيوتشر ضيفا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما الفريق الجنوب إفريقي في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

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نهاية المباراة

ق70 هدف التعادل لسوبر سبورت

ق50 جنش يتصدى لرأسية

ق 34: جنش يواصل التألق

ق 31: جووووول علي زعزع بعد تمريرة من احمد عاطف له داخل منطقة الجزاء وليسدد زعزع الكرة في الشباك بسهولة

ق7 جنش يتألق

انطلاق المباراة

الكونفدرالية فيوتشر مودرن فيوتشر سوبر سبورت
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