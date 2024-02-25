تشكيل مودرن فيوتشر - عاطف وياسر يقودان الهجوم أمام سوبر سبورت

يقود الثنائي أحمد عاطف وعلي ياسر هجوم مودرن فيوتشر أمام سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفا على الفريق الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالآتي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: باسم علي - خالد رضا - علي الفيل - محمد ربيعة

الوسط: غنام محمد - محمد نصير - علي زعزع - هشام عادل.

الهجوم: أحمد عاطف - علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى - طارق طه - أحمد كباكا - محمد زعلوك - محمد فاروق - محمد صادق - محمد صادق - محمد محمود - عمر وائل - محمود رزق.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط وبفارق 3 نقاط عن اتحاد العاصمة الذي حسم تأهله لربع النهائي.

ويحتاج فيوتشر نقطة واحدة من أجل حسم تأهله ومرافقة الفريق الجزائري في حال تعثر هلال بنغازي.

بينما يتقاسم فريقا سوبر سبورت وهلال بنغازي المركزين الثالث والرابع برصيد 3 نقاط.