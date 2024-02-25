الشكوك تتزايد حول مشاركة صلاح ونونيز أمام تشيلسي

الأحد، 25 فبراير 2024 - 13:14

كتب : FilGoal

محمد صلاح - داروين نونيز - ليفربول

تزايدت الشكوك حول قدرة محمد صلاح وداروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي ثلاثي ليفربول على المشاركة أمام تشيلسي مساء الأحد، حسبما أفادت شبكة سكاي سبورتس.

ويصطدم ليفربول بتشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الذي ينطلق في الخامسة مساء الأحد.

وأفادت سكاي أن الثلاثي لم يتواجد مع باقي لاعبي ليفربول الذين تفقدوا أرضية ملعب ويمبلي قبل قليل.

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ونقلت الشبكة تغطية مراسلها من أرض الملعب الذي قال إن الثلاثي لم يحضر جولة السير على أرض الملعب قبل ساعات قليلة من اللقاء.

وكان بيب ليندرز المدرب المساعد لليفربول قد أكد يوم الجمعة أن موقف الثلاثي سيتحدد بعد حالتهم في الحصتين التدريبيتين يومي الجمعة والسبت.

وأشار إلى أن قرار مشاركتهم سيتخذ في الساعات الأخيرة قبل اللقاء.

وقال ليندرز للموقع الرسمي للنادي: "نحن في جدول مجنون مرة أخرى، ولذلك نلعب كل 3 أيام، من المهم لنا أن نستخدم كل دقيقة وكل يوم، لمتابعة حالة اللاعبين".

وأكد مساعد مدرب ليفربول، أنه تم استبعاد الرباعي ترنت ألكسندر أرنولد، وأليسون بيكر وكيرتس جونز، ودييجو جوتا من مواجهة تشيلسي.

ويعاني أليسون من إصابة عضلية، وأصيب أرنولد في العضلة الضامة، فيما يعاني جوتا من أربطة الكاحل، وتعرض جونز للإصابة بالتواء في الكاحل.

وعن موعد عودة الرباعي، ذكر مساعد يورجن كلوب أن جونز هو أقرب اللاعبين للعودة للانتظام في التدريبات فمن الممكن أن يعود خلال فترة التوقف الدولي في مارس، أما ترينت وأليسون وجوتا، فسيعودون عقب فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يكون التوقف الدولي خلال الفترة من 18 حتى 26 مارس.

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