جوارديولا: فودين لم يعد لاعبا واعدا بل تحول إلى نجم عالمي

الأحد، 25 فبراير 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

فيل فودين

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأن لاعبه الشاب فيل فودين أصبح اسما كبيرا في عالم كرة القدم، وليس مجرد لاعب واعد وحسب.

وسجل فودين هدف مباراة سيتي وبورنموث الوحيد ليقود السماوي لفوز ثمين ضمن الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد أصبح فيل فودين بالفعل لاعب كرة قدم من الطراز العالمي".

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وأضاف "فودين لم يعد الفتى الصغير بل تحول إلى لاعب عالمي من الطراز الأول".

وسجل فودين مع سيتي هذا الموسم 16 هدفا وصنع 10 خلال 39 مباراة.

وتابع بيب "إنه رائع جدا، يمكنه اللعب في كل مكان، خاصة في عمق الملعب ويظهر بشكل ممتاز حقا".

ورفع سيتي رصيده لـ 59 نقطة في المركز الثالث خلف ليفربول بفارق نقطة وحيدة.

فيما توقف رصيد بورنموث عند 28 نقطة تراجع بها للمركز 14 بفارق الأهداف عن كريستال بالاس.

وخلال 13 مباراة لبيب جوارديولا ضد بورنموث حقق نسبة الفوز بـ 100%، حيث سجل 38 هدفا واستقبل 7 ضد بورنموث خلال مسيرته التدريبية، رقم يتعبره البعض شؤم عليه لكن بيب لم يخسر في تلك المباراة مواصلا مسيرته المظفرة ضد بورنموث.

فيل فودين مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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