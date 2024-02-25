أبو سليم الليبي: لم يكن لنا علاقة بأزمة بث مباراة الزمالك.. وشيكابالا وزيزو الأخطر

كشف فوزي الحراري المدير التنفيذي لفريق أبو سليم الليبي أن أزمة بث مواجهة الزمالك لم تكن بيد ناديه.

ويحل الزمالك ضيفا على أبو سليم الليبي في مدينة عنابة الجزائرية في تمام السادسة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال الحراري عبر قناة dmc: "سبب اختيارنا لإقامة مبارياتنا في الجزائر بدلا من تونس هو عدم إتاحة سوى ملعب وحيد في تونس عكس الجزائر".

وأوضح "يأتي ذلك القرار لحين الانتهاء من افتتاح ملعبنا في مدينة طرابلس".

وكشف المدير التفنيذي لنادي أبو سليم الليبي "لم يكن لنا علاقة بأزمة بث مباراة الزمالك وكان الأمر فنيا، وتم حل المشكلة وسيذاع اللقاء بصورة طبيعية".

وتابع "مواجهة الزمالك ستكون صعبة وهدفنا تحقيق الثلاث نقاط وحسم التأهل".

وشدد "نجلس مع بعثة الزمالك في نفس الفندق، والأمور طيبة بين الفريقين فنحن أصدقاء وأحباء".

واختتم المدير التنفيذي لنادي أبو سليم الليبي "بالنسبة لي أحمد زيزو ومحمود شيكابالا أبرز اللاعبين في الزمالك ودائما ما يمثل الثنائي خطورة".

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن أبو سليم الليبي.

وحسم الأبيض تأهله لربع نهائي الكونفدرالية، ويحتاج للفوز بمباراة اليوم من أجل الصدارة.