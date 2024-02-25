مواعيد مباريات الأحد 25 فبراير 2024.. الزمالك وفيوتشر يلعبان بالكونفدرالية وليفربول في نهائي الكأس

الأحد، 25 فبراير 2024 - 10:09

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا - زيزو - شيكابالا

يشهد اليوم الأحد الموافق 25 من شهر فبراير 2024 عددا من المباريات في المنافسات المختلفة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
هشام نصر يكشف موقف تجديد شيكابالا ورأيه في انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك مران الزمالك – إطالات خفيفة وتمريرات بين اللاعبين.. وتحفيز من سليمان مؤتمر عمر جابر: هدف الزمالك التتويج بلقب الكونفدرالية نهاية الأزمة.. كاف يتراجع ويخطر الزمالك بإذاعة مباراة أبو سليم

الدوري المصري

يحل طلائع الجيش ضيفا على فاركو ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري في تمام الرابعة عصرا.

ويقام اللقاء على استاد المكس بالإسكندرية ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف الاتحاد السكندري فريق البنك الأهلي على استاد الإسكندرية في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الكونفدرالية

يحل مودرن فيوتشر ضيفا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

بينما يحل الزمالك ضيفا على أبو سليم الليبي بمدينة عنابة الجزائرية في تمام السادسة مساء ويذاع عبر نفس القناة.

ويستضيف هلال بنغازي الليبي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في تمام السادسة مساء.

كأس الرابطة الإنجليزية

يلعب فريق ليفربول الذي يضم محمد صلاح قائد منتخب مصر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي.

ويقام اللقاء على ملعب ويمبلي في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

يستضيف إينتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش فريق فولفسبورج في الرابعة والنصف عصرا.

ويقام اللقاء ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

الدوري التركي

يستضيف طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود تريزيجيه فريق أضنة ديمرسبور ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الثالثة عصرا.

بينما يحل ألانيا سبور الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا ضيفا على فاتح كاراجومروك في نفس التوقيت.

الدوري القطري

يستضيف الوكرة الذي يضم بين صفوفه حمدي فتحي فريق السد في تمام الخامسة مساء.

ويأتي اللقاء ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

الكونفدرالية كأس إنجلترا ليفربول
نرشح لكم
خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابة ياسر إبراهيم.. ومدة الغياب المتوقعة مهند مجدي: لم نطلب تأجيل مباراة ميدياما ولكن دوري أبطال إفريقيا – الترجي يفوز على النجم الساحلي.. وخطوة على تأهله لدور الـ8 مران الزمالك – إطالات خفيفة وتمريرات بين اللاعبين.. وتحفيز من سليمان انتهت أبطال إفريقيا - النجم الساحلي (0)-(2) الترجي دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز يقسو على بلوزداد برباعية ويصاحب الأهلي لربع النهائي دوري أبطال إفريقيا - تنتظره مباراة حاسمة.. صنداونز يفوز على نوادذيبو ويضمن التأهل لدور الـ8 مؤتمر عمر جابر: هدف الزمالك التتويج بلقب الكونفدرالية
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الأحد 25 فبراير 2024.. الزمالك وفيوتشر يلعبان بالكونفدرالية وليفربول في نهائي الكأس 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
هشام نصر يكشف موقف تجديد شيكابالا ورأيه في انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك 9 ساعة | الدوري المصري
المطاردة الثلاثية مستمرة.. أرسنال يسحق نيوكاسل ويواصل ملاحقة ليفربول وسيتي 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: يوجد أشياء يمكننا تحسينها.. وعودة اللاعبين من الإصابة تدفعنا للأمام 9 ساعة | الكرة الأوروبية
خالد بيبو: غياب كهربا عن لقاء ميدياما فني بقرار من كولر.. ونجهز ديانج للسفر 9 ساعة | الدوري المصري
ريليفو: كورتوا يخوض التدريبات الجماعية لأول مرة 10 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابة ياسر إبراهيم.. ومدة الغياب المتوقعة 10 ساعة | الدوري المصري
مهند مجدي: لم نطلب تأجيل مباراة ميدياما ولكن 10 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 كولر: كريم وليد سيطر على منتصف الملعب.. وتعلمت درسا من هذه الرحلة