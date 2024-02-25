مواعيد مباريات الأحد 25 فبراير 2024.. الزمالك وفيوتشر يلعبان بالكونفدرالية وليفربول في نهائي الكأس

يشهد اليوم الأحد الموافق 25 من شهر فبراير 2024 عددا من المباريات في المنافسات المختلفة.

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الدوري المصري

يحل طلائع الجيش ضيفا على فاركو ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري في تمام الرابعة عصرا.

ويقام اللقاء على استاد المكس بالإسكندرية ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف الاتحاد السكندري فريق البنك الأهلي على استاد الإسكندرية في تمام السابعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الكونفدرالية

يحل مودرن فيوتشر ضيفا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

بينما يحل الزمالك ضيفا على أبو سليم الليبي بمدينة عنابة الجزائرية في تمام السادسة مساء ويذاع عبر نفس القناة.

ويستضيف هلال بنغازي الليبي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في تمام السادسة مساء.

كأس الرابطة الإنجليزية

يلعب فريق ليفربول الذي يضم محمد صلاح قائد منتخب مصر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام تشيلسي.

ويقام اللقاء على ملعب ويمبلي في تمام الخامسة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

يستضيف إينتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش فريق فولفسبورج في الرابعة والنصف عصرا.

ويقام اللقاء ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.

الدوري التركي

يستضيف طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه محمود تريزيجيه فريق أضنة ديمرسبور ضمن منافسات الجولة 27 من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الثالثة عصرا.

بينما يحل ألانيا سبور الذي يلعب ضمن صفوفه أحمد حسن كوكا ضيفا على فاتح كاراجومروك في نفس التوقيت.

الدوري القطري

يستضيف الوكرة الذي يضم بين صفوفه حمدي فتحي فريق السد في تمام الخامسة مساء.

ويأتي اللقاء ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.