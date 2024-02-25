مهند مجدي: لم نطلب تأجيل مباراة ميدياما ولكن

الأحد، 25 فبراير 2024 - 00:22

كتب : FilGoal

مهند مجدي - عضو مجلس إدارة الأهلي

أقر مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس البعثة التي سافرت إلى غانا أن لم يتم الطلب بشكل رسمي تأجيل مباراة الفريق ضد ميدياما.

وانتصر الأهلي على ميدياما الغاني في ملعب بابا يارا بهدف دون رد لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال مجدي لقناة أون تايم سبورتس 2: "لم نطلب بشكل رسمي تأجيل المباراة، لكن اتخذنا جميع الإجراءات، ولم يرفض أو يتعنت ميدياما تجاه الأمر وكان خيارا متاحا".

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وواجهت بعثة الأهلي صعوبات تقنية في السفر إلى غانا.

وأضاف "طلبنا من شركة الطيران تقريرا ليتم إرفاقه، ميدياما لم يكن لديه مشكلة في التأجيل رغم ضيق وقته فيما بعد".

وأنهى حديثه قائلا: "أشكر مارسيل كولر المدير الفني على تفهمه الأمر ومساعدته لنا في السيطرة على الأمور فهو عبقري في طريقة تفهمه للأمور".

وواصل الأهلي سلسلة اللاهزيمة في دوري أبطال إفريقيا منذ الخسارة 5-2 ضد صنداونز برصيد 15 مباراة بـ 10 انتصارات و5 تعادلات.

وتأهل الأهلي إلى دور الـ8 بعد فوز يانج أفريكانز على شباب بلوزداد 4-0.

الأهلي تصدر الترتيب برصيد 9 نقاط ويليه يانج أفريكانز برصيد 8 نقاط وفي المركز الثالث شباب بلوزداد برصيد 5 نقاط وأخيرا ميدياما برصيد 3 نقاط.

يانج حسم التأهل لصالح بفضل فوزه في مجموع المواجهات المباشرة مع بلوزداد بنتيجة 4-3، حيث فاز الفريق الجزائري ذهابا بنتيجة 3-0 فقط.

وبذلك لن يكون فوز بلوزداد على ميدياما بأي نتيجة كافيا للتأهل حال وصل للنقطة الـ 8 وتعادل مع يانج في الجولة الأخيرة.

ويتنافس الأهلي مع يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل على الصدارة، حيث يحتاج الأهلي للتعادل على الأقل لإنهاء المجموعة متصدرا.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا مهند مجدي مارسيل كولر ميدياما
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