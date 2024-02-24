تين هاج: أظهرنا شخصية كبيرة في العودة أمام فولام ولكن

السبت، 24 فبراير 2024 - 23:56

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا - إريك تين هاج

أوضح إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي أن فريقه أظهر شخصية كبيرة لكنهم خسروا بسبب تمركز لاعب بشكل خاطئ.

وخسر الشياطين الحمر بنتيجة 2-1 من فولام في الجولة 26 للدوري الإنجليزي بهدف في الدقيقة 90+6.

وقال تين هاج عبر بي بي سي: "كنا نضغط عليهم وكان لدينا لاعب واحد متمركز بشكل خاطئ".

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وأضاف "كفريق علينا أن نتعامل بشكل أفضل مع هذه الحالات، لأننا تركناهم يهربون وكان من الممكن تفادي ذلك".

وواصل "الفريق أظهر شخصية كبيرة في العودة ونستحق التعادل وكنا في طريقنا للفوز، أظهرنا الشخصية، لكن حدث خطأ، وقبل كنا نستهدف الفوز وكان علينا اغتنام الفرص".

وردا على هل كانت المباراة مفتوحة أجاب قائلا: "عانينا بسبب اعتمادهم اللعب على الجهة اليسرى، لكن رد فعلنا كان جيدا، وتعاملنا مع الأمر، وعدنا من بعيد في اللقاء وكان لدينا المزيد وسيطرنا وصنعنا مزيدا من الفرص".

وأتم عن الإصابات التي ضربت فريقه قال: "مع الفريق اليوم كان لابد أن نفوز، بدأنا الشوطين بشكل ضعيف وكان يجب أن نكون مستعدين منذ صافرة البداية، هذه نقطة الانتقاد لكن الفريق أظهر شخصية كبيرة في الشوطين".

وسجل الثنائي النيجيري كالفين باسي وأليكس أيوبي هدفا فولام، فيما سجل هاري ماجواير هدف يونايتد الوحيد.

ولم يخسر يونايتد في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي بالفوز في 4 والتعادل في 1.

ولأول مرة يحقق فولام الفوز على ملعب أولد ترافورد منذ 2003، ولأول مرة في أي مسابقة منذ ديسمبر 2009.

ولأول مرة يخسر مانشستر يونايتد 10 مباريات في أول 26 جولة من الموسم منذ موسم 1989-90

وتوقف رصيد يونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس، فيما ارتقى فولام للمركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

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