جوارديولا: ما يحدث منذ سنوات يزيد إعجابي باللاعبين.. وسعيد بالطريقة التي لعبنا بها

أبدى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي إعجابه بما قدم اللاعبين بعد الفوز على بورنموث في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وحقق سيتي الفوز بهدف دون رد بفضل هدف سجله فيل فودين.

وقال جوارديولا عبر BBC: "سعيد بالطريقة التي لعبنا بها، ملعب صعب ولعبنا بشكل جيد للغاية".

وأضاف "جون ستونز كان مذهلا، وفيل فودين لعب بأفضل أسلوب أراه منه، الكل قدم المساهمة وأنا سعيد".

وأكمل "كان لديهم 7 أيام للتحضير لهذه المباراة ونحن 3 فقط، هناك فرق تتعافى بين المباريات بشكل أقل من فرق أخرى في الدوري".

وواصل "خضنا شوط أول وكان لابد أن نسجل أكثر، وفي المجمل الأمر كان لا يصدق بالطريقة التي دافعنا بها لأننا احتجنا ذلك".

وأردف "عندما لا يتعافى اللاعبين بشكل جيد ويشعرون بالتعب، فلا تتوقع أن تكون مثاليا لأننا بشر".

وتابع "اللعب كل 3 أيام لسنوات، ليس فقط هذا الموسم، لسنوات، فالأمر صعب لكن بإمكاننا الفوز، إعجابي بجميع اللاعبين أمر لا يصدق".

وأتم "كنت أود الفوز بـ 3 أو 4 أهداف، لكن هذه هي النتيجة".

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وخلال 13 مباراة لبيب جوارديولا ضد بورنموث حقق نسبة الفوز بـ 100%، حيث سجل 38 هدفا واستقبل 7 ضد بورنموث خلال مسيرته التدريبية، رقم يتعبره البعض شؤم عليه لكن بيب لم يخسر في تلك المباراة مواصلا مسيرته المظفرة ضد بورنموث.

ورفع سيتي رصيده لـ 59 نقطة في المركز الثالث خلف الريدز بفارق نقطة وحيدة.

فيما توقف رصيد بورنموث عند 28 نقطة تراجع بها للمركز 14 بفارق الأهداف عن كريستال بالاس.