دوري أبطال إفريقيا – الترجي يفوز على النجم الساحلي.. وخطوة على تأهله لدور الـ8

السبت، 24 فبراير 2024 - 23:03

كتب : FilGoal

محمد أمين توجاي - الترجي

فاز الترجي على منافسه النجم الساحلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ثنائية الترجي يان ساسي وزكريا العايب.

وافتتح ساسي التسجيل لفريقه في الدقيقة 26 بعد تسديدة تصدى لها الحارس لكن ارتدت في العارضة وقابلها مرة أخرى برأسية سكنت الشباك.

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وضاعف العايب النتيجة في الدقيقة 41 بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء من صناعة البرازيلي رودريجو رودريجيز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الترجي للنقطة الثامنة وتفصله خطوة واحدة للتأهل إلى دور الـ8.

وسيلاقي الترجي الجولة الأخيرة منافسه الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

ويحتاج الترجي إلى التعادل على الأقل فقط للتأهل إلى دور الـ8، وخسر الترجي المباراة الأولى ضد الهلال 3-1.

وضمن بترو أتليتكو التأهل إلى دور الـ8 إذ يحتل صدارة المجموعة بـ9 نقاط.

وبهذه النتيجة خرج النجم الساحلي من البطولة ولا توجد أي آمال لتأهله.

دوري أبطال إفريقيا الترجي النجم الساحلي زكريا العايب
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