مران الزمالك – إطالات خفيفة وتمريرات بين اللاعبين.. وتحفيز من سليمان

السبت، 24 فبراير 2024 - 22:26

كتب : إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز - أحمد مجدي

تدرب فريق الزمالك تحت الأمطار في مدينة عنابة الجزائرية قبل مباراة أبو سليم.

ويستعد الزمالك لمواجهة منافسه أبو سليم في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة الكنفدرالية.

ويخوض الفريق تدريباته على نفس الملعب الذي سيتم إقامة المباراة عليه.

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وتواجد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة وحرص الثنائي على تحفيز اللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز في المباراة.

وحرص لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى على عقد جلسة خاصة مع محمد عواد لشرح بعض التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في المران.

وفضل جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك النزول بالحمل البدني للاعبين حتى لا يتعرض أي لاعب إلى الإجهاد.

وتم إجراء تقسيمة ونفذ اللاعبين بعض الجمل الفنية وأوقف جوميز وأحمد مجدي مساعد المدرب على توجيه التعليمات وعلاج الأخطاء بشكل مستمر.

ووجه اندريه ستيفان بيكي تعليمات خاصة لشيكابالا خلال التقسيمة.

وخضع الفريق إلى جلسة استشفائية بالثلج بعد الانتهاء من المران.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ8 من البطولة ويحتل صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي أبو سليم خلفه بـ9 نقاط.

ويحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتذيل سوار بدون نقاط.

الزمالك أبو سليم الكونفدرالية جوزيه جوميز
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