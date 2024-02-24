التشكيل - هافيرتز مفاجأة هجوم أرسنال أمام نيوكاسل المتسلح بـ كاريوس

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز، رفقة جابرييل جيسوس، حيث يبدأ كاي هافيرتز في هجوم الفريق اللندني.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايش - ياكوب كيفيور

خط الوسط: جورحينيو - ديكلان رايس - مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافيرتز - جابرييل مارتينيلي

أما تشكيل نيوكاسل فجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: كيران تريبيير - فابيان شار - سفين بوتمان - تينو ليفرامينتو

خط الوسط: شين لونجستاف - برونو جيماريش - لويس مايلي

خط الهجوم: ميجيل ألميرون - ألكساندر إيزاك - أنطوني جوردون

ويقف لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول السابق بين قائمي نيوكاسل اليوم في غياب نيك بوب ومارتن دوبرافكا.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ويمكنه تضييق الفارق مع ليفربول المتصدر (60 نقطة) إلى نقطتين إذا فاز.

فيما يحتل نيوكاسل المركز الثامن برصيد 37 نقطة، ويمكنه الارتقاء إلى المركز السابع على حساب برايتون (39 نقطة) إن حقق الفوز.