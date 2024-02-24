13 رقم الحظ لـ جوارديولا.. فودين يسجل ويقود مانشستر سيتي للفوز على بورنموث

واصل مانشستر سيتي مطاردة ليفربول على الصدارة وحقق الفوز بنتيجة 1-0 على بورنموث في ملعب فيتالتي لحساب الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

سجل فيل فودين هدف اللقاء الوحيد.

وخلال 13 مباراة لبيب جوارديولا ضد بورنموث حقق نسبة الفوز بـ 100%، حيث سجل 38 هدفا واستقبل 7 ضد بورنموث خلال مسيرته التدريبية، رقم يتعبره البعض شؤم عليه لكن بيب لم يخسر في تلك المباراة مواصلا مسيرته المظفرة ضد بورنموث.

ورفع سيتي رصيده لـ 59 نقطة في المركز الثالث خلف الريدز بفارق نقطة وحيدة.

فيما توقف رصيد بورنموث عند 28 نقطة تراجع بها للمركز 14 بفارق الأهداف عن كريستال بالاس.

التشكيل

جلس كيفين دي بروين على مقاعد مانشستر سيتي، ورفقته جاك جريليش وكايل ووكر وخوليان ألفاريز.

وقاد إرلينج هالاند الهجوم كالمعتاد منذ عودته من الإصابة.

وصف المباراة

في الدقيقة 8 انفرد هالاند بعد تمريرة من فودين، وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 24 سدد هالاند كرة ارتدت من الحارس وتابعها فودين في الشباك مسجلا الهدف الأول في اللقاء.

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Goal!



Haaland with the shot, and Phil Foden taps in the rebound! Man City lead. #beINPL #BOUMCI pic.twitter.com/pq4u9V6G8j — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 24, 2024

هدأ مردود سيتي الهجومي بعد الهدف، ومنع إيدرسون تسديدة قوية في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني زادت قوة فرص بورنموث، وفي الدقيقة 67 كاد سولانكي أن يسجل التعادل برأسية لكن إيدرسون أمسك الكرة على خط المرمى.

وأهدر هالاند انفرادا في الدقيقة 74 بعد مجهود فردي حيث تصدى لها نيتو ثم خرج من أرض الملعب وعوضه ألفاريز.

وقبل 7 دقائق على نهاية اللقاء شارك دي بروين بدلا من ماتيو كوفاشيتش.

وفي الدقيقة 90 مرت رأسية أنيس أونال بجوار القائم الأيمن بقليل حيث كادت أن تهدي التعادل لفريقه، ليواصل سيتي مطاردة ليفربول بفوز بهدف وحيد.