انتهت أبطال إفريقيا - النجم الساحلي (0)-(2) الترجي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النجم الساحلي والترجي في المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويتذيل النجم الساحلي ترتيب المجموعات برصيد 4 نقاط، بينما يأتي الترجي في المركز الثالث بـ5 نقاط.

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انتهت

سيطرة من الضيوف على الكرة دون إحداث خطورة على مرمى النجم الساحلي

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 41: جووووول زكريا العايب بعد تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

ق 26: جوووووول يان ساسي بعد تسديدة تصدى لها الحارس لكن ارتدت في العارضة وقابلها مرة أخرى برأسية سكنت الشباك

ق 15: زكريا العايب لاعب الترجي يسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لكن علت المرمى.

بداية المباراة