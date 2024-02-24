دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز يقسو على بلوزداد برباعية ويصاحب الأهلي لربع النهائي

حجز الأهلي بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي بعد فوز يانج أفريكانز التنزاني على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 4-0 في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

والتقى الفريقان على ملعب بينيامين مكابا في تنزانيا في الجولة الخامسة بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني أمس الجمعة بهدف حسين الشحات.

فوز يانج أفريكانز برباعية قاده للتأهل مع الأهلي للدور المقبل من البطولة دون النظر لنتائج الجولة الأخيرة.

الأهلي تصدر الترتيب برصيد 9 نقاط ويليه يانج أفريكانز برصيد 8 نقاط وفي المركز الثالث شباب بلوزداد برصيد 5 نقاط وأخيرا ميدياما برصيد 3 نقاط.

يانج حسم التأهل لصالح بفضل فوزه في مجموع المواجهات المباشرة مع بلوزداد بنتيجة 4-3، حيث فاز الفريق الجزائري ذهابا بنتيجة 3-0 فقط.

وبذلك لن يكون فوز بلوزداد على ميدياما بأي نتيجة كافيا للتأهل حال وصل للنقطة الـ 8 وتعادل مع يانج في الجولة الأخيرة.

ويتنافس الأهلي مع يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل على الصدارة، حيث يحتاج الأهلي للتعادل على الأقل لإنهاء المجموعة متصدرا.

وصف المباراة

بدأ أصحاب الأرض عازمين على حصد الـ 3 نقاط، وفي الدقيقة 17 كاد مدافع بلوزداد أن يسجل بالخطأ في مرماه لكن جيندوز كان في الموعد، واستكملت الفرصة مجددا لكن رأسية كينيدي موسوندا جاءت سهلة في يد الحارس الجزائري.

وفي الدقيقة 43 وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول أرسل لومايلسا موتامبالا عرضية من الجهة اليسرى حولها مدثر يحيى في الشباك بتسديدة على الطائر من لمسة واحدة.

في الشوط الثاني بدأ أصحاب الأرض بكل قوة، وفي الدقيقة 47 سجل عزيز كي هدفا بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء مضيفا الثاني للأخضر.

وبعد دقيقة توغل بيدوه زوزوا وراو جيندوز مرتين وأرسل عرضية أودعها موسوندا في الشباك في الدقيقة 48.

وبعد سلسلة تمريرات سريعة كاد عزيز كي أن يسدد إثر انفراده لكن جيندوز منع الكرة وشتتها الدفاع في الوقت المناسب بالدقيقة 65.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء سجل الإيفواري جوزيف جاندو الرابع مزيدا من أوجاع الفريق الجزائري.

وحاولت الكتيبة الجزائرية خطف هدفا لإبقاء الأمال في الجولة الأخيرة لكن دون جديد لتنتهي المباراة بفوز يانج أفريكانز برباعية.