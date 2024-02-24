دوري أبطال إفريقيا - تنتظره مباراة حاسمة.. صنداونز يفوز على نوادذيبو ويضمن التأهل لدور الـ8

السبت، 24 فبراير 2024 - 19:56

كتب : FilGoal

صنداونز

فاز صنداونز الجنوب إفريقي على منافسه نوادذيبو الموريتاني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وضمن صنداونز التأهل إلى دور الـ8 من البطولة ولكن لم يحسم بعد المركز الثاني أو الأول في جدول ترتيب المجموعة.

وسجل ثنائية صنداونز جرانت كيكانا من صناعة مارسيلو أليندي، وثيمبينكوسي لورش من صناعة تيبوهو موكوينا.

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وارتفع رصيد صنداونز ليصل للنقطة العاشرة في جدول الترتيب ويحتل المركز الثاني.

ويتصدر مازيمبي المجموعة بنفس عدد النقاط، ولكن فارق المواجهات المباشرة بينه وبين صنداونز يصب لصالحه.

وانتصر مازيمبي على صنداونز بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وستكون المباراة المقبلة في الجولة الأخيرة حاسمة لهما لاحتلال المركز الأول والثاني.

التعادل بأي نتيجة يكفي مازيمبي ليتصدر المجموعة، وفي حالة فوز صندوانز بهدف دون رد سيتصدر بسبب فارق الأهداف والذي سيكون 6 مقابل 5.

ويأتي نوادذيبو في المركز الثالث في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ويتذيل بيراميدز بنفس عدد النقاط.

دوري أبطال إفريقيا مازيمبي بيراميدز صنداونز نوادذيبو
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