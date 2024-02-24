انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0) (1) مانشستر سيتي.. الفوز الـ 14

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بورنموث ضد مانشستر سيتي في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 56 نقطة، فيما يحتل بورنموث المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90: رأسية تمر بجوار القائم.. التعادل يضيع

ق 75: خروج هالاند ومشاركة ألفاريز

ق 74: هالاند ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها نيتو

ق 67: رأسية سولانكي ينقذها إيدرسون من على خط المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+3: تسديدة يتصدى لها إيدرسون

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Goal!



Haaland with the shot, and Phil Foden taps in the rebound! Man City lead. #beINPL #BOUMCI pic.twitter.com/pq4u9V6G8j — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 24, 2024

ق 24: جوووول فودين يسجل الأول من متابعة لتسديدة هالاند

ق 8: هالاند يهدر انفرادا من صناعة فودين

بداية اللقاء