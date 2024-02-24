مؤتمر عمر جابر: هدف الزمالك التتويج بلقب الكونفدرالية

شدد عمر جابر لاعب الزمالك أن هدف الفريق هو تأكيد صدارة المجموعة في الكونفدرالية قبل لقاء أبو سليم الليبي.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لـ الكونفدرالية.

قال عمر جابر في المؤتمر الصحفي: نواجه فريق قوي ومنظم، وتمكنا من الفوز عليه بصعوبة في مباراة الذهاب، وهدفنا هو التأهل وتأكيد صدارة المجموعة".

وأضاف "نسعى بكل قوة للفوز بلقب الكونفدرالية، وجميع اللاعبين في قمة تركيزهم من أجل تحقيق ذلك الهدف، وهناك صفقات جديدة وجهاز فني جديد ونعمل جميعا من أجل إسعاد الجماهير بالتتويج بلقب الكونفدرالية".

وأتم "أنا تحت امر الجهاز الفني للمشاركة في أي مركز، ولا توجد لدي أي مشكلة وأحترم وجهة نظر الجهاز الفني وأبذل قصارى جهدي في أي مركز".

وأعلن عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام أبو سليم الليبي، المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عمرو أبو العز إنه تم اخطار مسؤولي الزمالك وأبو سليم الليبي من جانب مراقب المباراة بأنه تم حل المشكلة التقنية التي كانت تعرقل إذاعة المباراة.

وأشار أبو العز إلى أن المباراة ستذاع عبر القناة صاحبة حقوق بث المباريات الإفريقية في موعدها في السادسة مساء الغد.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية، وتجاوز دور المجموعات، دون النظر لنتيجة مباراتيه المقبلتين.

ويلتقي الزمالك في الجولة الأخيرة أمام سوار الغيني يوم 3 مارس بالقاهرة.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.