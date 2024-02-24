ثنائية نيجيرية تهدي فولام فوزا لأول مرة منذ 2009 على مانشستر يونايتد

السبت، 24 فبراير 2024 - 19:12

كتب : FilGoal

كالفين باسي - أليكس أيوبي

أوقف فولام سلسلة نتائج مانشستر يونايتد الإيجابية بهزيمة قاتلة في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وسجل الثنائي النيجيري كالفين باسي وأليكس أيوبي هدفا فولام، فيما سجل هاري ماجواير هدف يونايتد الوحيد.

ولم يخسر يونايتد في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي بالفوز في 4 والتعادل في 1.

ولأول مرة يحقق فولام الفوز على ملعب أولد ترافورد منذ 2003، ولأول مرة في أي مسابقة منذ ديسمبر 2009.

ولأول مرة يخسر مانشستر يونايتد 10 مباريات في أول 26 جولة من الموسم منذ موسم 1989-90

وتوقف رصيد يونايتد عند 44 نقطة في المركز السادس، فيما ارتقى فولام للمركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة.

التشكيل

بدأ أوماري فورسون في هجوم مانشستر يونايتد لتعويض غياب راسموس هويلوند بسبب الإصابة.

كما لعب فيكتور ليندلوف في مركز الظهير الأيسر بسبب غياب لوك شاو للإصابة.

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وصف المباراة

ظهر فولام أكثر نجاعة هجومية من بداية اللقاء، وفي الدقيقة 18 توغل أليكس أيوبي صوب منطقة جزاء يونايتد وسدد كرة أرضية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 22 تألق أونانا وتصدى لرأسية مونيز ببراعة.

وأناب القائم الأيسر لأونانا عنه ومنع تصويبة مونيز من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34.

وواصل أونانا التألق وتصدى لتصويبة قوية من أندرياس بيريرا في الدقيقة 39.

في بداية الشوط الثاني تعرض كاسيميرو لإصابة في الرأس خرج على إثرها وعوضه سكوت ماكتوميناي، فيما شارك كريستيان إريكسن عوضا عن فورسون في الدقيقة 53.

وسجل النيجيري كالفين باسي هدف فولام الأول في الدقيقة 66 بعد ركنية نفذها وسددها وارتدت له مجددا فسدد كرة صاروخية سكنت الشباك.

وتصدى بيرند لينو لتسديدة برونو فيرنانديز في الدقيقة 72.

وقبل 10 دقائق على نهاية الشوط الثاني مرت رأسية هاري ماجواير بجوار القائم.

وقبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للقاء سدد برونو كرة ارتدت من الحارس وتابعها ماجواير في الشباك مسجلا التعادل.

وكاد ليندلوف أن يسجل لكن كرته مرت بجوار القائم وظل الشياطين الحمر ضاغطين بحثا عن الفوز القاتل.

وأهدر مونيز برأسية ضعيفة فرصة عقب مرتدة في الدقيقة 90+5 فرصة خطف الـ 3 نقاط للضيوف.

وفي الدقيقة التالية ومن مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى أيوبي الذي سدد كرة قوية على يمين أونانا الذي شاهد الكرة تسكن شباكه معلنة فوز الضيوف.

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