تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم.. دي بروين وألفاريز على الدكة ضد بورنموث
السبت، 24 فبراير 2024 - 18:35
كتب : FilGoal
يجلس كيفين دي بروين على مقاعد مانشستر سيتي في مواجهة بورنموث في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
ويحل مانشستر سيتي ضيفا في ملعب فيتالتي على مستضيفه بورنموث.
ويتواجد كايل ووكر ودي بروين وخوليان ألفاريز على مقاعد بدلاء سيتي في اللقاء.
وجاء تشكيل بيب جوارديولا:
حراسة المرمى: إيدرسون مورايش
الدفاع: مانويل أكانجي - جون ستونز - روبن دياش - ناثان أكي
الوسط: رودري - ماتيوش نونيز - ماتيو كوفاسيتش
الهجوم: بيرناردو سيلفا - إرلينج هالاند - فيل فودين
وعلى مقاعد البدلاء: أورتيجا مورينو - كايل ووكر - جاك جريليش - جيريمي دوكو - كيفين دي بروين - سيرخيو جوميز - ألكسندر بوب - ريكو لويس.
ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 56 نقطة، فيما يحتل بورنموث المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة.
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