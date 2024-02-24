مؤتمر جوميز: أعمل مع المتاح ولا أنظر للغيابات.. ونعلم مدى قوة أبو سليم

السبت، 24 فبراير 2024 - 18:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

جوزيه جوميز

أبدى جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك استعداده لتحقيق طموح النادي، وكشف موقف أحمد فتوح من الإصابة.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "نعلم أن المنافس فريق قوي جدا بدنيا، ويمتاز بالكرات الطولية، ورميات الجانب الطويلة، وعلينا احترام المنافس، كما نسعى لتقديم مباراة جيدة".

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وتابع "كل الأجواء في الجزائر مؤهلة لتقديم كرة قدم جيدة، من استقبال رائع وملاعب التدريب وملعب المباراة أيضا".

وأضاف "أعمل مع المجموعة المتاحة من اللاعبين ولا أنظر للغيابات، والوضع الحالي بالفريق هو غياب بعض اللاعبين للإصابة، وبالنسبة لأحمد فتوح نسعى لاستعادة خدماته في المباريات المقبلة، ولن يلحق بلقاء أبو سليم، ويتم تأهيله بأفضل شكل في الفترة الحالية، وعلينا التأقلم مع الوضع الحالي، والمجموعة المتواجدة قادرة على تعويض غياب أي لاعب".

وأوضح "الزمالك يضم بين صفوفه عدد كبير من اللاعبين، لم أكن متواجدا في قيادة الفريق وقت اختيار الصفقات الجديدة، لكن جميع اللاعبين مميزين ولديهم القدرة على تحقيق طموحات الفريق".

وأعلن عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إذاعة مباراة الفريق أمام أبو سليم الليبي، المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عمرو أبو العز إنه تم اخطار مسؤولي الزمالك وأبو سليم الليبي من جانب مراقب المباراة بأنه تم حل المشكلة التقنية التي كانت تعرقل إذاعة المباراة.

وأشار أبو العز إلى أن المباراة ستذاع عبر القناة صاحبة حقوق بث المباريات الإفريقية في موعدها في السادسة مساء الغد.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية، وتجاوز دور المجموعات، دون النظر لنتيجة مباراتيه المقبلتين.

ويلتقي الزمالك في الجولة الأخيرة أمام سوار الغيني يوم 3 مارس بالقاهرة.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم في الجولة الأولى من دور المجموعات بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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