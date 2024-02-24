دوري أبطال إفريقيا - الوداد يبُقي على أماله بفوز خارج القواعد ضد جالاكسي

أبقى الوداد على أماله في التأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بالفوز على جوانينج جالاكسي البوتسواني بنتيجة 1-0.

وحقق وصيف النسخة الماضية الفوز بفضل هدف بدر كادرين برأسية في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول.

وتسبب يوسف المطيع حارس الوداد في ركلة جزاء على الوداد بعد تدخل قوي على المهاجم.

وتصدى المطيع لركلة ثابانج سيسيني بكل سهولة في الشوط الثاني في الدقيقة 55.

بهذا الفوز رفع الوداد رصيده لـ 6 نقاط في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن سيمبا التنزاني.

فيما تأهل أسيك ميموزا في الصدارة بشكل رسمي برصيد 11 نقطة، ويتذيل جالاكسي الترتيب برصيد 4 نقاط.

video:1

فرص تأهل الوداد

يلعب الوداد على أرضه الجولة الأخيرة ضد أسيك ميموزا الإيفواري ويأمل في تحقيق الفوز مع انتظار تعثر سيمبا.

ويتفوق سيمبا على الوداد بفارق الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

ففاز الوداد 1-0 في المغرب وفاز سيمبا في تنزانيا 2-0 وهو ما يجعله متفوقا إذا تساويا في النقاط في الجولة الأخيرة.

بينما يأمل جوانينج في خطف بطاقة التأهل بسيناريو مجنون هو خسارة الوداد وانتصاره على سيمبا في الجولة الأخيرة ليتأهل برصيد 7 نقاط بفارق نقطة عن كليهما.