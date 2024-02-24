هاني سعيد: أشعر بالاستغراب من الفضائح التي يشهدها ملعب مازيمبي.. ولم تُحتسب لنا ركلتي جزاء

السبت، 24 فبراير 2024 - 17:38

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز اندهاشه من الأداء التحكيمي في دوري أبطال إفريقيا وخاصة على ملعب مازيمبي.

وخسر بيراميدز بنتيجة 3-0 من مازيمبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، وودع دور المجموعات.

وقال هاني سعيد للمركز الإعلامي للنادي: "ما دور الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في إيقاف المهازل التحكيمية الفاضحة التي تتعرض لها جميع الأندية تحديدا على ملعب مازيمبي في مدينة لوبومباشي والذي لا يصلح مطلقا لمباريات بحجم دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "أشعر بالاستغراب من الفضائح التي يشهدها هذا الملعب والمهازل التحكيمية وآخرها ما حدث خلال مباراة بيراميدز بعدما رفض الحكم الغاني دانيال لاريا احتساب ركلتي جزاء واضحتين لبيراميدز في الشوط الأول".

وأكمل "بيراميدز كان مسيطرا سيطرة كاملة وشكّل خطورة واضحة على مرمى مازيمبي الذي استطاع أن يقلب دفة المباراة بقراراته الحكم العكسية ورفض احتساب ركلتي جزاء كانتا ستمنحان فريقنا التقدم ومواصلة السيطرة على مجريات اللعب، كما أمطر لاعبي بيراميدز بالإنذارات لمجرد المطالبة بحقوقهم".

وأتم "الحكم لعب لصالح أصحاب الأرض بإرهاب لاعبي بيراميدز مع عدم احتساب ضربتي جزاء وأخطاء واضحة لصالح بيراميدز واحتساب قرارات عكسية، وفاز مازيمبي من خلال بعض الأخطاء الفردية".

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ودع بيراميدز بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات في مشاركته الأولى بالمسابقة بعد الخسارة من مازيمبي.

وفاز مازيمبي على بيراميدز 3-0 خلال المباراة التي أقيمت بمدينة لومومباشي ضمن خامس جولات دور المجموعات.

وسجل أهداف مازيمبي، جويل بيا في الدقيقة 32 وجلودي ليكونزا في الدقيقة 1+45 وموامبا في الدقيقة 1+90.

وانفرد مازيمبي بصدارة تريتب المجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط ليضمن التأهل إلى ربع النهائي.

بيراميدز ودع البطولة بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط ويتبقى له مباراة أمام نوادذيبو بطل موريتانيا صاحب الرصيد ذاته.

فيما يملك صنداونز 7 نقاط قبل خوض مباراتي نوادذيبو مساء اليوم ومازيمبي في الجولة الأخيرة.

ويتفوق صنداونز على بيراميدز في المواجهات المباشرة، إذ فاز الفريق الجنوب إفريقي في القاهرة بهدف دون رد، فيما حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي أقيمت في بريتوريا.

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