انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1)-(2) فولام.. خسارة الشياطين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولام في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

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انتهت

ق 96: جووووول قااااااتل أيوبي يسجل من داخل منطقة الجزاء

ق 88: جوووووول ماجواير يسجل التعادل بمتابعة لكرة مرتدة من لينو

ق 80: رأسية ماجواير تمر بجوار القائم

ق 65: جوووووول كالفين باسي يسجل هدف التقدم لفولام

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: أونانا يتألق ويتصدى لتسديدة أندرياس بيريرا

ق 34: تسديدة مونوز تصطدم بالقائم الأيمن لأونانا.

ق 22: رأسية مونوز يتصدى لها أونانا ببراعة.

ق 18: توغل من أيوبي وتسديدة أرضية تمر بجوار القائم.

انطلاق المباراة