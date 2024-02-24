انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1)-(2) فولام.. خسارة الشياطين
السبت، 24 فبراير 2024 - 16:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولام في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
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انتهت
ق 96: جووووول قااااااتل أيوبي يسجل من داخل منطقة الجزاء
ق 88: جوووووول ماجواير يسجل التعادل بمتابعة لكرة مرتدة من لينو
ق 80: رأسية ماجواير تمر بجوار القائم
ق 65: جوووووول كالفين باسي يسجل هدف التقدم لفولام
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: أونانا يتألق ويتصدى لتسديدة أندرياس بيريرا
ق 34: تسديدة مونوز تصطدم بالقائم الأيمن لأونانا.
ق 22: رأسية مونوز يتصدى لها أونانا ببراعة.
ق 18: توغل من أيوبي وتسديدة أرضية تمر بجوار القائم.
انطلاق المباراة
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