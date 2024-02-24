في مشاركته الأولى.. بيراميدز يودع دوري أبطال إفريقيا بالخسارة من مازيمبي

ودع بيراميدز بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات في مشاركته الأولى بالمسابقة بعد الخسارة من مازيمبي.

وفاز مازيمبي على بيراميدز 3-0 خلال المباراة التي أقيمت بمدينة لومومباشي ضمن خامس جولات دور المجموعات.

وسجل أهداف مازيمبي، جويل بيا في الدقيقة 32 وجلودي ليكونزا في الدقيقة 1+45 وموامبا في الدقيقة 1+90.

وانفرد مازيمبي بصدارة تريتب المجموعة الأولى بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط ليضمن التأهل إلى ربع النهائي.

بيراميدز ودع البطولة بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط ويتبقى له مباراة أمام نوادذيبو بطل موريتانيا صاحب الرصيد ذاته.

فيما يملك صنداونز 7 نقاط قبل خوض مباراتي نوادذيبو مساء اليوم ومازيمبي في الجولة الأخيرة.

ويتفوق صنداونز على بيراميدز في المواجهات المباشرة، إذ فاز الفريق الجنوب إفريقي في القاهرة بهدف دون رد، فيما حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة التي أقيمت في بريتوريا.

ويتنافس صنداونز ونوادذيبو على حسم البطاقة الثانية ومرافقة مازيمبي إلى ربع النهائي.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز المباراة بشكل جيد وأهدر فرصة مؤكدة للتسجيل بعد تسديدة مصطفى فتحي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس مازيمبي.

وطالب لاعبو بيراميدز بالحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة فيتسون ماييلي داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة قرر استمرار اللعب.

ورد مازيمبي سريعا بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى حولها جويل بيا إلى هدف التقدم في الدقيقة 32.

وعزز جلودي ليكونزا تقدم أصحاب الأرض وسجل الهدف الثاني لنادي مازيمبي بعد تبادل رائع للكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني واصل مازيمبي سيطرته على مجريات المباراة، وسجل هدفا ثالثا لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسدد فيتسون ماييلي كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء لكن مدافع مازيمبي أبعد الخطورة في اللحظة الأخيرة.

واستغل البديل موامبا خطا بلاتي تويره لاعب بيراميدز وسجل الهدف الثالث بكرة ساقطة في الشباك عند الدقيقة 1+90.