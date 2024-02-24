تشكيل مانشستر يونايتد – مهاجم شاب يقود الفريق أمام فولام

دفع إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بالمهاجم الشاب أوماري فورسون في تشكيل فريقه لمواجهة فولام.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد فولام في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أولد ترافورد.

ويغيب عن مانشستر يونايتد راسموس هويلوند مهاجم الفريق الأساسي للإصابة.

ولذلك دفع تين هاج بالمهاجم الشاب فورسن في التشكيل الأساسي.

كما يلعب فيكتور ليندلوف في مركز الظهير الأيسر بسبب غياب لوك شاو للإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت – رافاييل فاران – هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف

الوسط: برونو فيرنانديز – كاسيميرو – كوبي ماينو

الهجوم: أليساندرو جارناتشو – ماركوس راشفورد – أوماري فورسون

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، ويأتي فولام في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة.