إبراهيم حسن لـ في الجول: جهاز المنتخب لم يطلب تقليص عدد فرق الدوري

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر حقيقة رغبة التوأم في تقليص عدد فرق الدوري المصري في المواسم المقبلة.

وقال إبراهيم حسن لـFilGoal.com: "جهاز المنتخب بقيادة حسام حسن لم يطلب تقليص عدد فرق الدوري المصري كما يقال".

وأضاف "باب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين وفي معسكر شهر مارس المقبل لن نضم إلا اللاعب المناسب والظاهر بمستوى مميز في الفترة الأخيرة".

وأتم تصريحاته "أي لاعب يبذل مجهود كبير مع ناديه في الدوري سيكون تحت أنظار المنتخب".

ويخوض منتخب مصر دورة ودية بالإمارات في شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات: كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا.

منتخب مصر سيخوض أولى مبارياته تحت قيادة الجهاز الفني الجديد أمام نيوزيلاندا يوم 22 مارس المقبل في دورة ودية بالإمارات.

والفائز من مواجهة مصر أمام نيوزيلاندا سيواجه الفائز من مباراة كرواتيا وتونس يوم 26 مارس في نهائي الدورة، فيما سيلعب الفريقان الخاسران يوم 25 من الشهر ذاته في مباراة تحديد المركز الثالث.

وجاء قرار تعيين التوأم حسام وإبراهيم حسن خلفا للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إقالة فيتوريا عقب الخروج من دور الـ 16 لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وذلك بركلات الترجيح على يد الكونغو الديمقراطية.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر من حسام حسن مدير فني وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان مدرب عام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى والبرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري.