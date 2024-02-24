انتهت أبطال إفريقيا - بيراميدز (0) - (3) مازيمبي.. هزيمة ثقيلة

السبت، 24 فبراير 2024 - 14:46

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي - بيراميدز - مازيمبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام مازيمبي الكونغولي ضمن دوري أطبال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي ضمن خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 4 نقاط خلف مازيمبي وصنداونز ولكل منهما 7 نقاط.

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نهاية المباراة

ق1+90 الهدف الثالث لنادي مازيمبي بعد خطأ فادح من بلاتي توريه استغله موامبا لاعب الفريق الكونغولي.

ق72 تسديدة قوية من فيتسون ماييلي مهاجم بيراميدز من داخل منطقة الجزاء تتحول إلى ركنية

ق68 عرضية متقنة من محمد الشيبي يبعدها دفاع مازيمبي من منطقة الخطورة

ق62 هدف غير محتسب لصالح مازيمبي بداعي التسلل

بدداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 الهدف الثاني لنادي مازيمبي بعد تبادل الكرة داخل منطقة الجزاء والتسديد في الشباك الخالية عن طريق جلودي ليكونزا.

ق43 إصابة مصطفى فتحي بعد تدخل قوي من مدافع مازيمبي

ق42 تسديدة قوية من بيا يتصدى لها أحمد الشناوي ببراعة.

ق32 جوول: الهدف الأول لنادي مازيمبي سجله جويل بيا بعد عرضية من الجهة اليمنى

ق24 تدخل عنيف من مدافع مازيمبي على ماييلي مهاجم بيراميدز وحكم المباراة يقرر استمرار اللعب

ق18 انطلاقة سريعة من فيتسون ماييلي ومدافع مازيمبي يبعد الكرة في اللحظة الأخيرة

ق16 مصطفى فتحي يهدر فرصة الهدف الأول ويسدد بيمناه ينقذها حارس مازيمبي

ق2 تهديد اول لفريق مازيمبي بعد عرضية خطيرة من الجهة اليمنى يتصدى لها أحمد الشناوي بثبات

انطلاق المباراة

دوري أبطال إفريقيا مازيمبي بيراميدز
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