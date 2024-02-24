مؤتمر مدرب فيوتشر: نريد التأهل من جنوب إفريقيا.. وينتظرنا جدول صعب في الدوري

شدد تامر مصطفى مدرب مودرن فيوتشر على أهمية العودة بنتيجة إيجابية عندما يواجه فريقه نظيره سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفا على سوبر سبورت غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال تامر مصطفى في مؤتمر صحفي: "نؤمن بحظوظنا في تحقيق الفوز على سوبر سبورت والتأهل للدور المقبل. نعلم صعوبة المباراة، لكننا نريد العودة من جنوب إفريقيا بنقاط المباراة كاملة".

وأضاف "لدينا جدول مزدحم ومباريات صعبة في الدوري المصري، لذلك نسعى لحسم ملف التأهل للدور التالي من الكونفدرالية مبكرا".

وأتم "الأجواء المناخية صعبة وكذلك مشقة السفر، لكننا نملك لاعبين لديهم خبرات المشاركات الإفريقية".

ويتصدر اتحاد العاصمة حامل اللقب ترتيب المجموعة ووضع قدما في ربع النهائي بعدما وصل رصيده لـ 10 نقاط.

فيما يملك فيوتشر 7 نقاط في المركز الثاني ويحتاج على الأقل لفوز وحيد في آخر جولتين لحسم تأهله للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.