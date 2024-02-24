تشكيل بيراميدز – دونجا مدافع لتعويض الغيابات.. ورمضان صبحي أساسي ضد مازيمبي

السبت، 24 فبراير 2024 - 13:50

كتب : بسام أبوبكر

رمضان صبحي - بيراميدز ضد زد

دفع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز بـ محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب الوسط في خط الدفاع لتعويض غيابات فريقه أمام مازيمبي.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن بيراميدز كل من علي جبر وأحمد سامي ومحمود مرعي ثلاثي الدفاع بسبب الإصابة.

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كما يقود رمضان صبحي هجوم بيراميدز ضد مازيمبي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – أسامة جلال – محمود عبد العاطي – محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين – بلاتي توريه – وليد الكرتي

الهجوم: مصطفى فتحي – فيستون ماييلي – رمضان صبحي

ويتقاسم مازيمبي الصدارة مع فريق صنداونز برصيد 7 نقاط لكل منهما، بينما يتساوى بيراميدز مع نواذيبو الموريتاني بـ 4 نقاط لكل منهما.

رمضان صبحي دوري أبطال إفريقيا مازيمبي بيراميدز
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