ريليفو: عودة ميليتاو من الإصابة أصبحت أقرب من أي وقت مضى

السبت، 24 فبراير 2024 - 12:34

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد أوساسونا

نقلت شبكة ريليفو أخبارا سارة لفريق ريال مدريد وجمهوره بشأن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

إيدير ميليتاو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقالت الشبكة إن ميليتاو أصبح قريب جدا من العودة للملاعب بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأن ميليتاو "جاهز عمليا" للعب الكرة بشكل طبيعي ومن المتوقع عودته للمشاركة مع ريال مدريد في وقت قريب جدا.

أخبار متعلقة:
كلوب: ليفربول يستحق التأهل لنهائي كأس الرابطة.. ولا يوجد مرشح للفوز باللقب جاياردو: جاهزون لكلاسيكو الهلال.. وشخصية الفريق سبب الانتصارات الأخيرة

بالإضافة إلى أن عملية تعافي ميليتاو سارت بشكل جيد جدا ولحسن الحظ أن إصابته كانت تمزق في الرباط الصليبي الأمامي فقط ولم يتأثر الغضروف المفصلي في الركبة.

كما يعتقد الأطباء أن شهر أبريل المقبل هو التوقيت الأمثل لعودة ميليتاو لأنه سيكون مر على إصابته 8 أشهر.

ويخضع ميليتاو لفحوصات منتظمة مع جراح العظام مانويل ايس الذي أجرى له الجراحة بعد أيام من إصابته، وهو أحد الأطباء الموثوق فيهم من قبل ريال مدريد الذي يعتمد عليه كثيرا.

ميليتاو البالغ من العمر 25 عاما كان انضم لصفوف ريال مدريد في 2019 قادما من بورتو البرتغالي.

ومع ريال مدريد لعب ميليتاو 143 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

فاز مع ريال مدريد بتسعة ألقاب: دوري أبطال أوروبا (1)، كأس العالم للأندية (1)، كأس السوبر الأوروبي (1)، الدوري (2)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (3).

مع منتخب البرازيل لعب 30 مباراة وفاز معه بكوبا أمريكا عام 2019.

ريال مدريد إيدير ميليتاو الدوري الإسباني
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم السبت 24 مارس.. الدوري الإنجليزي وبيراميدز مع مازيمبي ومصطفى في فرنسا سكاي تكشف مدة غياب خوسيلو عن ريال مدريد مؤتمر تشافي: سنقاتل للتتويج بالدوري.. وموعد مباراة خيتافي غير منطقي بسبب حريق في المدينة.. الموافقة على تأجيل مباراة فالنسيا ضد غرناطة ريال مدريد يعلن إصابة خوسيلو سكاي: أخبار سيئة لليفربول.. ألونسو يُفضل تدريب بايرن ميونيخ راموس: لن أحتفل إذا سجلت هدفا أمام ريال مدريد في برنابيو ولكن أتليتكو مدريد يوضح إصابة جريزمان
أخر الأخبار
محمود فايز يعدد مزايا محمود الأسود.. ويكشف سبب فشل انتقاله للزمالك دقيقة | الكرة المصرية
غياب أحمد سامي عن بيراميدز ضد مازيمبي للإصابة 18 دقيقة | الكرة المصرية
ريليفو: عودة ميليتاو من الإصابة أصبحت أقرب من أي وقت مضى 44 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة يد - محمد علي إلى بيتيجهايم الألماني حتى نهاية الموسم 48 دقيقة | كرة يد
الاتحاد الأردني يعلق على تصريحات عموتة بشأن الرحيل ساعة | آسيا
كلوب: ليفربول يستحق التأهل لنهائي كأس الرابطة.. ولا يوجد مرشح للفوز باللقب ساعة | الدوري الإنجليزي
مجموعة الأهلي - شباب بلوزداد يفقد أهم نجومه أمام يانج أفريكانز ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس أبو سليم: تغيير مدرب الزمالك لن يربك حساباتنا.. وهذا سبب اللعب في الجزائر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الزمالك يعلن إسقاط عضوية مرتضى منصور 2 الحضري: حسام حسن لن يحل أزمة المنتخب لهذا السبب.. وأرفض التضخيم في شوبير 3 الأهلي يطلب تأجيل مباراة ميدياما بسبب حادث طائرة الفريق في غانا 4 خبر في الجول - طائرة الأهلي تتعرض لحادث في مطار أكرا وتعذر السفر إلى كوماسي لمواجهة ميدياما