ريليفو: عودة ميليتاو من الإصابة أصبحت أقرب من أي وقت مضى

نقلت شبكة ريليفو أخبارا سارة لفريق ريال مدريد وجمهوره بشأن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو.

إيدير ميليتاو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقالت الشبكة إن ميليتاو أصبح قريب جدا من العودة للملاعب بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأن ميليتاو "جاهز عمليا" للعب الكرة بشكل طبيعي ومن المتوقع عودته للمشاركة مع ريال مدريد في وقت قريب جدا.

بالإضافة إلى أن عملية تعافي ميليتاو سارت بشكل جيد جدا ولحسن الحظ أن إصابته كانت تمزق في الرباط الصليبي الأمامي فقط ولم يتأثر الغضروف المفصلي في الركبة.

كما يعتقد الأطباء أن شهر أبريل المقبل هو التوقيت الأمثل لعودة ميليتاو لأنه سيكون مر على إصابته 8 أشهر.

ويخضع ميليتاو لفحوصات منتظمة مع جراح العظام مانويل ايس الذي أجرى له الجراحة بعد أيام من إصابته، وهو أحد الأطباء الموثوق فيهم من قبل ريال مدريد الذي يعتمد عليه كثيرا.

ميليتاو البالغ من العمر 25 عاما كان انضم لصفوف ريال مدريد في 2019 قادما من بورتو البرتغالي.

ومع ريال مدريد لعب ميليتاو 143 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

فاز مع ريال مدريد بتسعة ألقاب: دوري أبطال أوروبا (1)، كأس العالم للأندية (1)، كأس السوبر الأوروبي (1)، الدوري (2)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (3).

مع منتخب البرازيل لعب 30 مباراة وفاز معه بكوبا أمريكا عام 2019.