كرة يد - محمد علي إلى بيتيجهايم الألماني حتى نهاية الموسم

السبت، 24 فبراير 2024 - 12:30

كتب : FilGoal

محمد علي - يد

أتم نادي بيتيجهايم الألماني إجراءت التعاقد مع محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد.

وساهم محمد علي في تتويج منتخب مصر بلقب كأس أمم إفريقيا الأخيرة لكرة اليد.

وأعلن النادي الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني عبر موقعه الرسمي، التعاقد مع محمد على حتى نهاية الموسم معارا من نادي سيوداد دي لوجرونيو الإسباني.

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ويتصدر نادي بيتيجهام جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني برصيد 34 نقطة وبات قريبا من التأهل لدوري الدرجة الأولى.

وقال محمد علي حارس منتخب مصر لكرة اليد عبر حساب ناديه: "متحمس للتواجد في ألمانيا بلد كرة اليد ومع بيتيجهايم في واحدة من أقوى البطولات حول العالم".

وأضاف "سأبذل قصارى جهدي حتى نتمكن من تحقيق هدفنا المتمثل في الصعود إلى الدرجة الأولى معا".

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محمد علي سبق له اللعب في أندية الزمالك والأهلي وأنجيه الفرنسي وسينفين الإسباني.

محمد علي منتخب مصر لليد
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