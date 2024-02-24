كلوب: ليفربول يستحق التأهل لنهائي كأس الرابطة.. ولا يوجد مرشح للفوز باللقب

السبت، 24 فبراير 2024 - 11:46

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

يعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه استحق بكل تأكيد التأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويلعب ليفربول غدا الأحد، ضد تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في المباراة التي تقام على ملعب ويمبلي في تمام الخامسة مساء.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ليفربول يستحق التأهل إلى نهائي كأس الرابطة بنسبة 100%، لا شك في ذلك".

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وأضاف "الفريق تغير كثيرا وبالنسبة لنا المنافسة بين اللاعبين كانت مفيدة، كان لدينا ما يقرب من 95% من اللاعبين متاحين وكان بإمكاننا اللعب بهم جميعا".

وواصل "الفوز على تشيلسي 4-1 قبل شهر في ملعب أنفيلد لن يساعدنا في النهائي، علينا لعب مباراة أخرى بقوة".

وأتم تصريحاته "النهائي هو مباراة مختلفة تماما ولعبنا ضد تشيلسي عدة مرات، والجميع يعرف أنه لا يوجد مرشح مفضل للفوز بهذه المواجهة".

وتوج ليفربول من قبل بلقب كأس الرابطة 9 مرات وهو أكثر الفرق الإنجليزية فوزا باللقب.

وكانت آخر مرة فاز فيها ليفربول بكأس الرابطة في عام 2022 على حساب تشيلسي.

ليفربول الدوري الإنجليزي كأس الرابطة كلوب تشيلسي
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