مجموعة الأهلي - شباب بلوزداد يفقد أهم نجومه أمام يانج أفريكانز

السبت، 24 فبراير 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

رضا سليم - الأهلي - بلوزداد

يفقد شباب بلوزداد خدمات إسلام بلخير نجم الفريق خلال المواجهة المرتقبة أمام يانج أفريكانتز التنزاني.

ويحل بلوزداد ضيفا على يانج أفريكانز مساء اليوم السبت ضمن خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن بلخير سيغيب عن شباب بلوزداد أمام يانج أفريكانز بسبب الخدمة العسكرية.

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ويسعى شباب بلوزداد للعودة بنتيجة إيجابية من تنزانيا للحفاظ في حظوظه في التأهل للدور التالي خاصة عقب فوز الأهلي على ميدياما.

وانتصر الأهلي على ميدياما الغاني في ملعب بابا يارا بهدف دون رد لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وواصل الأهلي سلسلة اللاهزيمة في دوري أبطال إفريقيا منذ الخسارة 5-2 ضد صنداونز برصيد 15 مباراة بـ 10 انتصارات و5 تعادلات.

ورفع الأهلي رصيده لـ 9 نقاط واقترب من التأهل لربع النهائي بفارق 4 نقاط عن شباب بلوزداد ويانج أفريكانز قبل لقائهما.

فيما يتذيل ميدياما الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويحتاج الأهلي من لقاء يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل للتعادل على أقل تقدير لضمان صدارة المجموعة.

دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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