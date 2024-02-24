رئيس أبو سليم: تغيير مدرب الزمالك لن يربك حساباتنا.. وهذا سبب اللعب في الجزائر

السبت، 24 فبراير 2024 - 11:18

كتب : FilGoal

هدف يوسف أوباما في مرمى أبو سليم - الزمالك

يرى حسين صالح النايب رئيس نادي أبو سليم الليبي أن تغيير الجهاز الفني للزمالك لن يربك حسابات فريقه قبل مواجهة الفريقين.

ويستعد الأبيض للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية غدا الأحد.

ومن المقرر إقامة اللقاء باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

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وقال رئيس نادي أبو سليم عبر "أون تايم سبورتس": "قررنا اللعب في الجزائر لعدم جاهزية ملعبنا في ليبيا الذي يحتاج شهرا من الآن للعودة للعب علية مرة أخرى".

وأضاف "الفريقان عريقان ونتمنى ان تظهر المباراة بينهما بالشكل المطلوب الذي يشرف الكرة العربية".

وشدد "تغيير الجهاز الفني للزمالك لن يربك حساباتنا. كرة القدم ليست مبنية على الطواقم الفنية ولكنها مباراة من 90 دقيقة سيبذل لاعبونا خلالها قصارى جهدهم".

وكان الزمالك قد حسم لقاب الذهاب في ملعب برج العرب ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات، بهدف دون رد تحت قيادة معتمد جمال الذي رحل عن تدريب الفريق وتولى البرتغالي جوزيه جوميز المهة بدلا منه.

ويترأس بعثة الفريق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الكرة.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الـ16 لبطولة الكونفدرالية، وتجاوز دور المجموعات، دون النظر لنتيجة مباراتيه المقبلتين.

ويلتقي الزمالك في الجولة الأخيرة أمام سوار الغيني يوم 3 مارس بالقاهرة.

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