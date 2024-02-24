مواعيد مباريات اليوم السبت 24 مارس.. الدوري الإنجليزي وبيراميدز مع مازيمبي ومصطفى في فرنسا

السبت، 24 فبراير 2024 - 10:37

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت ضد لانس

تعود اليوم السبت الدوريات الأوروبية للاستكمال من جديد وعلى رأسها الدوري الإنجليزي.

وتقام اليوم 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، و4 مباريات في الدوري الإسباني.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت، 24 مارس 2024.

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البداية من إنجلترا وفي تمام الخامسة مساء تنطلق 4 مباريات وهي:

أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست، مانشستر يونايتد ضد فولام، كريستال بالاس ضد بيرنلي، برايتون ضد إيفرتون.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد فولام عبر قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق محمد بركات.

ثم يلعب برونموث ضد مانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1، ويعلق عليها عامر الخوذيري.

وأخيرا يستضيف أرسنال نظيره نيوكاسل يونايتد في قمة مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتعليق حسن العيدروس.

الدوري الإسباني

في إسبانيا تقام اليوم 4 مباريات على رأسها مواجهة برشلونة ضد خيتافي والتي تنطلق في تمام الساعة الخامسة والربع وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 3 ويعلق عليها علي محمد علي.

الدوري الفرنسي

في فرنسا يلعب فريق نانت الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ضد لوريان في تمام الساعة السادسة مساء، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، ويعلق عليها مضر اليوسف.

إفريقيا

في دوري أبطال إفريقيا يلعب مازيمبي الكونغولي ضد بيراميدز وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 8، ويعلق عليها أحمد عبده.

كما يلعب النجم الساحلي التونسي ضد مواطنه الترجي في قمة مواجهات اليوم من دور المجموعات للبطولة.

المباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6، ويعلق عليها عصام الشوالي.

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