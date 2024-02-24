جمال علام: المغرب يسبقنا في هذا الأمر فقط.. وحالة واحدة تجعل فيتوريا يستمر مع المنتخب

يرى جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري أن التجربة المغربية تسبقنا في شيء واحد فقط، وأوضح الحالة الوحيدة التي ربما استمر فيها روي فيتوريا مدربا لـ منتخب مصر.

وقال رئيس اتحاد الكرة المصري عبر أون تايم سبورتس 1: "قرار تعيين حسام حسن كمدير فني للمنتخب تأخر كثيرا، وعندما عقدت جلسة مع التوأم وجدت طموح كبير جدا، وأطلب من الجماهير أن يواصلوا الثقة بهم حتى 2026، لم أتدخل بين حسام حسن ومحمد صلاح مطلقا، والعلاقة بينهما جيدة".

وأضاف "ربما يكون رئيس الاتحاد هو حلقة الوصل بين حسام حسن والمجلس ومن الممكن حازم إمام أو محمد بركات، ولم نناقش هذا المنصب بعد".

وأكمل "التجربة المغربية تسبقنا في شيء واحد فقط وهو أعداد المحترفين، والمغرب يحقق نتائج أفضل بسبب المحترفين وأتمنى الوصول لنفس المرحلة".

وواصل "راض عن عملي، وأعلم أن المعلومة لا تصل بشكل صحيح، هناك قصور من الاتحاد في هذا الأمر، وسيخرج كل مسؤول في الفترة المقبلة لتوضيح الأمور فيما يخصه".

وردا على عدم صحة قرار تعيين علاء نبيل بسبب الرخصة التدريبية، أجاب قائلا: "اختيار المدير الفني للاتحاد المحلي يأتي بعد حصوله على أعلى شهادة يصدرها الاتحاد المحلي وفقا لفيفا، مصر لم تصدر رخصة PRO حتى الآن بل A وعلاء نبيل تحصل عليها سابقا".

وشدد "وفي الفترة المقبلة سنصدر رخصة PRO وسيحصل عليها علاء نبيل، والرخص السابقة التي صدرت من اتحاد الكرة تم اعتمادها من كاف وتسليمها للمدربين الحاصلين عليها".

وعن عقود الرعاية لاتحاد الكرة أجاب: "التعاقدات مع اتحاد الكرة في وقت سابق كانت تتم عن طريق راعي يدفع نسب ثابتة للاتحاد، وفي المجلس الحالي تخلينا عن الفكرة وأجرينا شراكة مع شركة المتحدة بنسب محددة مقابل تسويق منافسات الاتحاد وهو ما يدر علينا إيرادا كبيرا، حاليا نحقق إيراد 4 مواسم في موسم واحد".

وتوضيحا لأزمة صلاح في أمم إفريقيا أجاب قائلا: "تم التواصل بين طبيب النادي والمنتخب، كان هناك اتفاق وفقا البروتكول الطبي، وبناءً عليه أصدر الاتحاد بيانه ثم توصل الطرفان لاتفاق جديد بعد التشخيص النهائي وكان مقرر أن نعلن قرار ترك صلاح للمعسكر بعد مباراة كاب فيردي وفوجئنا بيورجن كلوب مدرب ليفربول يعلن الأمر وهو ما تسبب في اللغط الذي دار".

وأردف "بالتأكيد نريد مصلحة المنتخب والحل كان علاج اللاعب بشكل أسرع في مكان آخر لأننا سنحتاجه في وقت لاحق، والمنتخب ودع البطولة مبكرا للأسف".

وكشف "فيتوريا كان سيستمر مع منتخب مصر إذا وصلنا للنهائي وحققنا لقب البطولة، ولم نتوقع أن نودع بشكل مبكر للغاية في أمم إفريقيا 2023".

وتطرق للحديث عن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة: "وفقا للائحة بعد نهاية أولمبياد باريس 2024 سنعلن عن موعد انتخابات اتحاد الكرة".

وأكمل "أي شخص أمضى دورتين في اتحاد الكرة لا يحق له الترشح، وبالنسبة لي لن أترشح لخوضي دورتين من قبل، ولا أفكر في الانتخابات حاليا، والأهم بالنسبة لي الوصول لأمم إفريقيا 2025 والاقتراب من كأس العالم 2026".

وتابع "هناك مشاكل في تنظيم اللائحة الأساسية لاتحاد الكرة، الباب مفتوح للجميع للترشح لرئاسة اتحاد الكرة، ومن المبكر الحديث عن هذا الأمر، ولابد أن تتواجد الخبرات في المجلس".

وأتم عن تعيين فيتور بيريرا في رئاسة اتحاد الكرة: " أقول لكل الحكام المصريين أنتم من أوصلنا لاختيار الحكم الأجنبي في هذا المنصب، لأنه لم يتم الرضا عن أي حكم مصري تولى رئاسة لجنة الحكام من قبل".