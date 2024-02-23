أجندة الزمالك في الدوري - 3 مباريات مهددة بالتأجيل من 21 حتى الجولة 30

أعلنت رابطة أندية المصرية مواعيد مباريات الدوري من الجولة 14 وحتى الجولة 30 من عمر المسابقات، بالإضافة إلى المباريات المؤجلة السابقة.

وستنتهي مباريات الجولة 30 من الدوري يوم 8 يوليو المقبل. وبالنظر لأجندة مباريات الزمالك الـ 21 المتبقية حتى الجولة 30 فأن هناك 3 مباريات مهددة في حالة وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية. وأوضحت الرابطة بأنه في حالة عدم توفيق أي من الأندية المشاركة فاريا فأن لإدارة المسابقات الحق في تحديد بعض المؤجلات في الوقت المناسب وسيتم ذلك بعد معرفة موقف الفرق تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية. ويحتل الزمالك المركز الـ 13 في جدول الدوري برصيد 12 نقطة من 9 مباريات بواقع 3 فوز و3 تعادل و3 هزائم.

وإليكم جدول مباريات الزمالك حتى الجولة 30 من الموسم

الجولة 14: 29 فبراير - الزمالك × الداخلية - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 15: 12 مارس - الجونة × الزمالك - 9:30 في استاد الجونة

الجولة 17: 3-4 أبريل - الزمالك × بلدية المحلة - 9:30 في استاد القاهرة

الجولة 8: 11 أبريل - الزمالك × الاتحاد - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 10: 15 أبريل - الزمالك × الأهلي - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 18: 19 أبريل - الزمالك × بيراميدز - 7:00 في استاد القاهرة

* تؤجل في حال وصول أي من الناديين لنصف نهائي للبطولات القارية.

الجولة 19: 24 أبريل - المقاولون العرب × الزمالك - 7:00 في استاد المقاولون العرب

* تؤجل في حال وصول الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

الجولة 20: 2 مايو - الزمالك × البنك الأهلي - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 21: 5 مايو - سموحة × الزمالك - 7:00 في استاد الإسكندرية

الجولة 22: 9 مايو - الزمالك × إنبي - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 23: 14 مايو - زد × الزمالك - 7:00 في استاد القاهرة

* تؤجل في حال وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية

الجولة 24: 23 مايو - الزمالك × مودرن فيوتشر - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 25: 27 مايو - الاتحاد × الزمالك - 7:00 في استاد برج العرب

الجولة 11: 14 يونيو - سيراميكا × الزمالك - 7:00 في استاد المقاولون العرب

الجولة 26: 17 يونيو - الزمالك × المصري - 7:00 في استاد برج العرب

الجولة 12: 21 يونيو - الزمالك × فاركو - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 27: 25 يونيو - الأهلي × الزمالك - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 28: 29 يونيو - الزمالك × سيراميكا - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 29: 3 يوليو - فاركو × الزمالك - 7:00 في استاد المقاولون العرب

الجولة 30: 7 يوليو - الزمالك × الإسماعيلي - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 16: 11 يوليو - طلائع الجيش × الزمالك - 7:00 في استاد الكلية الحربية