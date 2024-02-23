أجندة الزمالك في الدوري - 3 مباريات مهددة بالتأجيل من 21 حتى الجولة 30
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 23:36
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة أندية المصرية مواعيد مباريات الدوري من الجولة 14 وحتى الجولة 30 من عمر المسابقات، بالإضافة إلى المباريات المؤجلة السابقة.
وستنتهي مباريات الجولة 30 من الدوري يوم 8 يوليو المقبل.
وبالنظر لأجندة مباريات الزمالك الـ 21 المتبقية حتى الجولة 30 فأن هناك 3 مباريات مهددة في حالة وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية.
وإليكم جدول مباريات الزمالك حتى الجولة 30 من الموسم
الجولة 14: 29 فبراير - الزمالك × الداخلية - 7:00 في استاد القاهرة
الجولة 15: 12 مارس - الجونة × الزمالك - 9:30 في استاد الجونة
الجولة 17: 3-4 أبريل - الزمالك × بلدية المحلة - 9:30 في استاد القاهرة
الجولة 8: 11 أبريل - الزمالك × الاتحاد - 7:00 في استاد القاهرة
الجولة 10: 15 أبريل - الزمالك × الأهلي - 7:00 في استاد القاهرة
الجولة 18: 19 أبريل - الزمالك × بيراميدز - 7:00 في استاد القاهرة
* تؤجل في حال وصول أي من الناديين لنصف نهائي للبطولات القارية.
الجولة 19: 24 أبريل - المقاولون العرب × الزمالك - 7:00 في استاد المقاولون العرب
* تؤجل في حال وصول الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية
الجولة 20: 2 مايو - الزمالك × البنك الأهلي - 7:00 في استاد القاهرة
الجولة 21: 5 مايو - سموحة × الزمالك - 7:00 في استاد الإسكندرية
الجولة 22: 9 مايو - الزمالك × إنبي - 7:00 في استاد القاهرة
الجولة 23: 14 مايو - زد × الزمالك - 7:00 في استاد القاهرة
* تؤجل في حال وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية
الجولة 24: 23 مايو - الزمالك × مودرن فيوتشر - 7:00 في استاد القاهرة
الجولة 25: 27 مايو - الاتحاد × الزمالك - 7:00 في استاد برج العرب
الجولة 11: 14 يونيو - سيراميكا × الزمالك - 7:00 في استاد المقاولون العرب
الجولة 26: 17 يونيو - الزمالك × المصري - 7:00 في استاد برج العرب
الجولة 12: 21 يونيو - الزمالك × فاركو - 7:00 في استاد القاهرة
الجولة 27: 25 يونيو - الأهلي × الزمالك - 7:00 في استاد القاهرة
الجولة 28: 29 يونيو - الزمالك × سيراميكا - 7:00 في استاد القاهرة
الجولة 29: 3 يوليو - فاركو × الزمالك - 7:00 في استاد المقاولون العرب
الجولة 30: 7 يوليو - الزمالك × الإسماعيلي - 7:00 في استاد القاهرة
الجولة 16: 11 يوليو - طلائع الجيش × الزمالك - 7:00 في استاد الكلية الحربية