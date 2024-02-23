أجندة الأهلي في الدوري - 5 مباريات مهددة بالتأجيل من 24 حتى الجولة 30

وأوضحت الرابطة بأنه في حالة عدم توفيق أي من الأندية المشاركة فاريا فأن لإدارة المسابقات الحق في تحديد بعض المؤجلات في الوقت المناسب وسيتم ذلك بعد معرفة موقف الفرق تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.