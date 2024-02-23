أجندة الأهلي في الدوري - 5 مباريات مهددة بالتأجيل من 24 حتى الجولة 30

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 23:00

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلنت رابطة أندية المصرية مواعيد مباريات الدوري من الجولة 14 وحتى الجولة 30 من عمر المسابقات، بالإضافة إلى المباريات المؤجلة السابقة.

وستنتهي مباريات الجولة 30 من الدوري يوم 8 يوليو المقبل.

وبالنظر لأجندة مباريات الأهلي الـ 24 المتبقية حتى الجولة 30 فأن هناك 5 مباريات مهددة في حالة وصول الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت الرابطة بأنه في حالة عدم توفيق أي من الأندية المشاركة فاريا فأن لإدارة المسابقات الحق في تحديد بعض المؤجلات في الوقت المناسب وسيتم ذلك بعد معرفة موقف الفرق تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الـ 10 برصيد 14 نقطة من 6 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادلين.

وإليكم جدول مباريات الأهلي حتى الجولة 30 من الموسم

الجولة 5: 27 فبراير - الأهلي بلدية المحلة - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 15: 12 مارس - البنك الأهلي × الأهلي - 9:30 في استاد القاهرة

الجولة 16: 15 مارس - الأهلي × إنبي - 9:30 في استاد القاهرة

الجولة 17: 3-4 أبريل - مودرن فيوتشر × الأهلي - 9:30 في استاد القاهرة

الجولة 8: 11 أبريل - زد × الأهلي - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 10: 15 أبريل - الزمالك × الأهلي - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 18: 19 أبريل - المصري × الأهلي - 7:00 في استاد برج العرب

* تؤجل حال وصل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجولة 19: 23 أبريل - الأهلي × سيراميكا - 7:00 في استاد القاهرة

* تؤجل حال وصل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجولة 20: 1 مايو - الإسماعيلي × الأهلي - 7:00 في استاد برج العرب

الجولة 21: 4 مايو - الأهلي × الجونة - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 9: 7 مايو - الأهلي × الاتحاد - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 22: 11 مايو - بلدية المحلة × الأهلي - 7.00 في استاد المحلة

الجولة 23: 15 مايو - الأهلي × المقاولون العرب - 7:00 في استاد القاهرة

* تؤجل حال وصل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الجولة 24: 19 مايو - سموحة × الأهلي - 7:00 في استاد الإسكندرية

* تؤجل حال وصل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الجولة 25: 27 مايو - الأهلي × زد - 7:00 في استاد القاهرة

* تؤجل حال وصل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الجولة 11: 14 يونيو - فاركو × الأهلي - 7:00 في استاد برج العرب

الجولة 26: 18 يونيو - الاتحاد × الأهلي - 7:00 في استاد برج العرب

الجولة 12: 21 يونيو - الأهلي × الداخلية - 7:00 استاد السلام

الجولة 27: 25 يونيو - الأهلي × الزمالك - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 28: 28 يونيو - الأهلي × فاركو - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 13: 1 يوليو - طلائع الجيش × الأهلي - 7:00 في استاد الكلية الحربية

الجولة 29: 4 يوليو - الداخلية × الأهلي - 7:00 في استاد السلام

الجولة 30: 8 يوليو - الأهلي × طلائع الجيش - 7:00 في استاد القاهرة

الجولة 14: 12 يوليو - الأهلي × بيراميدز - 7:00 في استاد القاهرة

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