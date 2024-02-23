سيمبا يتعادل مع أسيك ويبقي على آمال تأهل الوداد

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 22:57

كتب : FilGoal

فريق الوداد قبل مواجهة الترجي في الدوري الإفريقي

تعادل سيمبا التزاني ضد منافسه أسيك ميموزا الكوت ديفواري بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت المباراة في كوت ديفوار.

وتعقدت حسابات التأهل لفريق الوداد المغربي من أجل التأهل إلى دور الـ8، لكنها ليست أسوأ في حالة فوز سيمبا، لأن في حالة فوز سيمبا كان سيعني خروج الوداد.

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وضمن أسيك التأهل من دور المجموعات وأيضا الصدارة إذ تتبقى له مباراة واحدة ولديه 11 نقطة.

ويأتي سيمبا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

ويحتل جالاكسي البتسواني المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

ويتذيل الوداد المجموعة بـ3 نقاط.

ومطالب الفريق المغربي من الفوز بالمباراتين المقبلتين ضد جالاكسي وأسيك ليحصل على 6 نقاط ويصل للنقطة التاسعة.

وفي ظل إلزامية فوز الوداد بالمباراتين، فعلى الجانب الآخر لا يفوز سيمبا في مباراته المقبلة على جالاكسي، إذ لا يعتمد الأمر على نتائج الوداد فقط.

ورفضت إدارة نادي الوداد الاستقالة التي تقدم بها التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق، حسب تقارير مغربية يوم 15 فبراير الماضي.

وأعلن البنزرتي استقالته في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة أمام شباب السوالم بثلاثة أهداف لواحد في الدوري المغربي.

وأوضح تقرير موقع البطولة المغربي أن إدارة الوداد اجتمعت مع المدرب التونسي عقب إعلانه عن استقالته.

ونجحت إدارة الوداد في إقناع المدرب التونسي بالاستمرار رفقة الفريق والتراجع عن الاستقالة، بعد اجتماع صباح الخميس، حسب التقرير.

كما أكد موقع le 360 sport المغربي تراجع البنزرتي عن قرار استقالته من قيادة الوداد.

تعثر الوداد المغربي مجددا في مسابقة الدوري ليتأزم موقفه عقب مرور 18 جولة.

وخسر الوداد أمام شباب السوالم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 18 ليستمر في المركز الرابع.

وأعلن البنزرتي استقالته في المؤتمر الصحفي عقب المباراة بعد الخسارة من شباب السوالم.

البنزرتي البالغ من العمر 74 سنة تولى تدريب الوداد خلال 10 مباريات فقط حقق خلالها انتصارين وتعادل 3 مرات وخسر في 5 مباريات.

وتولى البنزرتي تدريب الوداد خلفا للمدرب المغربي عادل رمزي.

الوداد دوري أبطال إفريقيا أسيك ميموزا جالاكسي سيمبا
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