سكاي تكشف مدة غياب خوسيلو عن ريال مدريد
الجمعة، 23 فبراير 2024 - 22:34
كتب : FilGoal
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية مدة غياب خوسيلو لاعب ريال مدريد عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها.
خوسيلو ماتو
النادي : ريال مدريد
وكان ريال مدريد ذكر في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا خوسيلو من قبل الجهاز الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابة خوسيلو في كاحله الأيمن".
وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس: "خوسيلو سيغيب نحو 3 أسابيع وسيكون جاهزا بنسبة 100% بعد التوقف الدولي".
وأتم "يأمل ريال مدريد في استعادة خوسيلو قبل فترة التوقف الدولي لشهر مارس".
ويلعب ريال مدريد أمام إشبيلية يوم الأحد المقبل، في الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.
نرشح لكم
سكاي: مساعد تين هاج يرحل للتدريب في الدوري الأمريكي توخيل يكشف سبب رحيله من بايرن ناجلسمان: بايرن ميونيخ لا يعطي الوقت للتحسن مؤتمر تين هاج: يجب أن ننتأهل لدوري الأبطال.. وإصابة هويلوند بسيطة مؤتمر تشافي: سنقاتل للتتويج بالدوري.. وموعد مباراة خيتافي غير منطقي بسبب حريق في المدينة.. الموافقة على تأجيل مباراة فالنسيا ضد غرناطة مؤتمر أرتيتا: لا نحتاج إلى مهاجم.. وهناك 5 أو 6 لاعبين قادرون على فعل المزيد ريال مدريد يعلن إصابة خوسيلو