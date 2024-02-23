سكاي تكشف مدة غياب خوسيلو عن ريال مدريد

الجمعة، 23 فبراير 2024 - 22:34

كتب : FilGoal

خوسيلو - ريال مدريد ضد رايو فايكانو

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية مدة غياب خوسيلو لاعب ريال مدريد عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكان ريال مدريد ذكر في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا خوسيلو من قبل الجهاز الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابة خوسيلو في كاحله الأيمن".

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس: "خوسيلو سيغيب نحو 3 أسابيع وسيكون جاهزا بنسبة 100% بعد التوقف الدولي".

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وأتم "يأمل ريال مدريد في استعادة خوسيلو قبل فترة التوقف الدولي لشهر مارس".

ويلعب ريال مدريد أمام إشبيلية يوم الأحد المقبل، في الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أبرز ملاحقيه جيرونا.

ولعب خوسيلو هذا الموسم 25 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدفين، و6 مباريات في دوري الأبطال سجل 3 أهداف، بالإضافة إلى مباراتين بالكأس ومثلهما بالسوبر.

وكانت تقارير إسبانية، كشفت عن قرار ريال مدريد بالحفاظ على خوسيلو بعد التعاقد معه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من إسبانيول مقابل نصف مليون يورو، بتفعيل بند أحقية الشراء والذي يصل إلى مليون ونصف يورو بعد الأداء الجيد الذي قدمه حتى الآن والمُرضي لكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

ريال مدريد خوسيلو إشبيلية الدوري الإسباني
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