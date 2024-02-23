سكاي تكشف مدة غياب خوسيلو عن ريال مدريد

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية مدة غياب خوسيلو لاعب ريال مدريد عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكان ريال مدريد ذكر في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا خوسيلو من قبل الجهاز الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابة خوسيلو في كاحله الأيمن".

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس: "خوسيلو سيغيب نحو 3 أسابيع وسيكون جاهزا بنسبة 100% بعد التوقف الدولي".

وأتم "يأمل ريال مدريد في استعادة خوسيلو قبل فترة التوقف الدولي لشهر مارس".

ويلعب ريال مدريد أمام إشبيلية يوم الأحد المقبل، في الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.